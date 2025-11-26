Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι τέσσερις φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στο εργατικό δυστύχημα.

Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει έως τώρα για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά, ενώ αναζητείται άλλο ένα άτομο.

Μετά τον θάνατο αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, συνελήφθησαν ένας εργοδηγός, ένας τμηματάρχης μηχανικός και άλλος ένας εργαζόμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα αναζητείται άλλος ένας εργοδηγός.

Οι τέσσερις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Το πρωί της Τετάρτης, ένας αρχιτεχνίτης της ΣΤΑΣΥ έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από εξοπλισμό ενώ εκτελούσε εργασίες. Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε μία τάφρο και από πάνω του ήταν στοιβαγμένα κιβώτια, που το βάρος του καθενός μπορεί να ξεπερνά τα 200-300 κιλά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα από τα κιβώτια έπεσε και τον καταπλάκωσε.

Ο αρχιτεχνίτης μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο», όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Μετά το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ πραγματοποίησαν στάση εργασίας στον ηλεκτρικό, το μετρό και το τραμ, από τις 12:00 έως τις 18:00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deivkbe4n4vd?integrationId=40599y14juihe6ly}