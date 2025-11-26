Έκτακτη στάση εργασίας σε Ηλεκτρικό, Μετρό και Τραμ από τις 12:00 ως τις 18:00.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά. Στάση εργασίας αποφάσισαν όλα τα Σωματεία της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος οι αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ διενεργούν έρευνα.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό ο εκπρόσωπος των εργαζομένων Σπύρος Ρεβύθης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι "κεραυνοί εν αιθρία". Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας.(…) Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές».

