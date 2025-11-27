Η επιστολή των εργαζομένων προς τον CEO της ΣΤΑΣΥ, πέντε μέρες πριν τον τραγικό χαμό του 50χρονου αρχιτεχνίτη, ξεκινούσε ως εξής: «Οργή και αγανάκτηση μας προκαλεί το γεγονός ότι έχετε επιδεικτικά αγνοήσει τα θέματα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων».

Προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ έπειτα από τον θάνατο 50χρονου αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Όπως αποδεικνύει το υπόμνημα που ήρθε στη δημοσιότητα, η διοίκηση ήταν απόλυτα ενήμερη ότι οι εργαζόμενοι παίζουν τη ζωή τους «κορόνα - γράμματα», καθώς μόλις πέντε ημέρες πριν - και συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου - δύο από τα μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων είχαν στείλει επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Σε αυτή καταγράφονταν συνολικά 22 σημεία, που μαρτυρούν ανύπαρκτα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων, ελλείψεις προσωπικού και ανεπάρκειες δικτύου και υποδομών.

Συγκεκριμένα αναφέρονταν ο γερασμένος στόλος, οι ανεπαρκείς έλεγχοι, οι ακατάλληλες υποδομές, ενώ όσον αφορά τους εργαζόμενους ξεχώριζαν οι καταγγελίες για υποστελέχωση αλλά και χαμηλούς μισθούς, που τους αναγκάζουν να δουλεύουν υπερωριακά, με κίνδυνο τη ζωή τους.

«Σήμερα στη ΣΤΑ.ΣΥ. υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, ενώ το υπάρχον προσωπικό φέρει σημαντική κόπωση, εργάζεται πολλές χιλιάδες ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου, δεν λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες άδειας ή και ανάπαυσης και παράλληλα, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι υπέργηρο για τη θέση εργασίας που κατέχει.»

Στην επιστολή γινόταν αναφορά στα ευέλικτα ωράρια και τις υπερωρίες που, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, αυξάνουν την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων:

«Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων [...] Ουσιαστικά, η σημερινή κατάσταση στη ΣΤΑ.ΣΥ. χαρακτηρίζεται από ωράρια χωρίς κανέναν κανόνα, λόγω της "διευθέτησης" του χρόνου εργασίας και της ελαστικής εργασίας γενικότερα όπως επί παραδείγματι η υπερωριακή εργασία, όπου στο τελικό σύνολο ωρών ανά εβδομάδα πολλοί από τους εργαζόμενους ξεπερνούν κατά πολύ το 40ωρο».

Στο υπόμνημα γινόταν ακόμη λόγος για εργαζόμενους που αναγκάζονται να έχουν και δεύτερη δουλειά λόγω χαμηλών μισθών, αλλά και για εξουθενωμένους εργαζόμενους, που παραμένουν σε επικίνδυνες θέσεις για να μην χάσουν επιδόματα: «Καταγράφεται ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ενώ έχουν εξουθενωθεί στη θέση εργασίας που κατέχουν, να παραμένουν σε αυτή για να μην υποστούν δραστική μείωση των αποδοχών τους (π.χ. από αμοιβές Αργιών, Νυχτερινών, Υπερωριών κλπ)».

«Τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι "κεραυνοί εν αιθρία"»

Οι εργαζόμενοι έδιναν ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση και στην επικίνδυνη κατάσταση των χώρων εργασίας στο αμαξοστάσιο Πειραιά:

«Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να ελλοχεύουν κινδύνους τραυματισμού και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσων εργάζονται σε αυτό».

Με ειδική αναφορά τους στον χώρο των εργασιών στις τροχιές Τ4 – Τ5 – Τ6, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν πως αυτός είναι «ακατάλληλος για οποιαδήποτε εργασία, καθώς δεν έχει το κατάλληλο ύψος και οι εργαζόμενοι καταπονούνται κατά την τέλεση των εργασιών».