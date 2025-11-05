Στο σύνολο των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό, το 60% αφορά επιτηδευματίες.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών κατέγραψε νέα ισχυρή επίδοση τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Συνολικά ολοκληρώθηκαν 2.440 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε χρέη άνω των 581,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του θεσμού.

Το σύνολο των επιτυχών ρυθμίσεων από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού ανέρχεται πλέον σε 45.970, με αρχικές οφειλές ύψους 14,66 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο μέσος όρος χρέους ανά ρύθμιση διαμορφώνεται στις 318.870 ευρώ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας για τον Οκτώβριο άγγιξε το 82,1%, αναδεικνύοντας την αυξημένη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Στο σύνολο των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό, το 60% αφορά επιτηδευματίες, ενώ οι οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς φθάνουν το 74,5% του συνολικού ποσού. Οι αιτήσεις με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ αποτελούν το 55% του συνολικού ποσού προς ρύθμιση. Παράλληλα, η μέση διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται σε 17 έτη για χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς και 16 έτη για οφειλές προς το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι ευάλωτοι οφειλέτες και τα άτομα με αναπηρία, καθώς μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχουν κατατεθεί 9.731 αιτήσεις από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Από αυτές, 7.293 έχουν ολοκληρωθεί και 5.335 έχουν οδηγήσει σε επιτυχή ρύθμιση, εκ των οποίων 260 αφορούν άτομα με αναπηρία. Μάλιστα, μόνο τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 382 επιτυχημένες ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών.

Την ίδια στιγμή, συνολικά 731 οφειλέτες έκαναν χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, με 337 εξ αυτών να εξασφαλίζουν επιτυχή προστασία της περιουσίας τους.

Στο μέτωπο των διαγραφών, το μέσο «κούρεμα» φθάνει το 14,3% για οφειλές προς το Δημόσιο και το 30% προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ σχεδόν οι μισές ρυθμίσεις των τελευταίων καταγράφουν διαγραφή άνω του 30%.