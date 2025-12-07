Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει δομικό και αμετάθετο, επηρεάζοντας ευθέως την οικονομική δραστηριότητα και κρατώντας εκτός αγοράς χιλιάδες οφειλέτες.

Τα χρέη που βρίσκονται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τη διαχείριση εξειδικευμένων εταιρειών εξακολουθούν να ασκούν ισχυρή πίεση στην οικονομία, καθώς ο όγκος των πιστώσεων που έχει μεταβιβαστεί μέσω πωλήσεων ή τιτλοποιήσεων σε funds ανήλθε στα 80 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στην εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, η οποία έχει οδηγήσει τους δείκτες καθυστερήσεων στο ιστορικό χαμηλό του 3%, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει δομικό και αμετάθετο, επηρεάζοντας ευθέως την οικονομική δραστηριότητα και κρατώντας εκτός αγοράς χιλιάδες οφειλέτες.

Οι servicers, που έχουν πλέον αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης, τονίζουν ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί, αλλά χρειάζονται νέες παρεμβάσεις για να επιταχυνθεί η επίλυση των υποθέσεων. Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο, με τις ανακοπές να παγώνουν διαδικασίες ακόμη και για μία δεκαετία και την επίδοση διαταγών πληρωμής να παρατείνεται έως και οκτώ μήνες. Παράλληλα, στον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρά τις συνεχείς επιδόσεις-ρεκόρ σε ρυθμίσεις, μεγάλο ποσοστό δανειοληπτών σταματά σύντομα τις πληρωμές, οδηγώντας τους διαχειριστές στο αίτημα για αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Εξίσου προβληματική παραμένει η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των οφειλετών, καθώς η αδύναμη συμμετοχή τους στις πλατφόρμες ενημέρωσης εμποδίζει την προώθηση βιώσιμων ρυθμίσεων και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στους πλειστηριασμούς, που είναι δαπανηροί και χρονοβόροι. Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η οριστική λύση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ενώ ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων παραμένει ανενεργός, παρά την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για επιτάχυνση του έργου του.

Η αγορά ακινήτων επιβαρύνεται επίσης από τον μακρύ χρόνο ωρίμανσης ακινήτων μετά από πλειστηριασμό, που φτάνει τους 24 μήνες, περιορίζοντας την προσφορά και επηρεάζοντας την ήδη πιεσμένη στεγαστική πραγματικότητα. Παράλληλα, οι servicers αναμένουν την οριστικοποίηση των διαδικασιών εκποίησης ακινήτων αξίας 300 εκατ. ευρώ, των οποίων η προστασία είχε αρθεί με δικαστικές αποφάσεις.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και στον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς η απόφαση του Αρείου Πάγου το 2026 ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στους πιστωτές και να επηρεάσει τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή». Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα επαναγοράς «πρασινισμένων» δανείων από τις τράπεζες παραμένει σε εκκρεμότητα, με τον SSM να μην έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως, ενώ οι πρώτες πωλήσεις θεραπευμένων δανείων σε επενδυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τη συναλλαγή των 200 εκατ. ευρώ της DoValue να ολοκληρώνεται εντός του μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά των κόκκινων δανείων καλείται να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 2026, το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τόσο τον ρυθμό αποκατάστασης της οικονομικής κανονικότητας όσο και την περαιτέρω εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.