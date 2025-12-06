Τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος συνελήφθησαν. Πώς δρούσαν.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρακτορείων τυχερών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού, κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα.

Για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών συστάθηκε ειδική ομάδα, αποτελούμενη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα.

Πώς δρούσε η συμμορία

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 1η Δεκεμβρίου, στην περιοχή του Βύρωνα, τέσσερις νεαρούς ηλικίας 17, 18, 19 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική έρευνα πρόεκυψε ότι η δράση των κατηγορούμενων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, ενώ εξιχνιάστηκαν έξι ληστείες σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με τα πόδια κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών.

Από την έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, πιστόλι, ρόπαλο, δύο κουκούλες τύπου full face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.