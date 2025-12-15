Αναλαμβάνει χρέη παρουσίασης στο MCP Warrior.

Το MCP Warrior το απόλυτο μαχητικό show, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με ένα εκρηκτικό διπλό επεισόδιο, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τονΓιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει κάθε όριο δράσης, έντασης και αδρεναλίνης, προσφέροντας ένα μοναδικό διπλό έπαθλο: 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF από το βασίλειο του Μπαχρέιν, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που ανοίγει την πόρτα για μια διεθνή καριέρα στο MMA.

Η άγρια φύση της Χαλκιδικής μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει σκληρές δοκιμασίες επιβίωσης σε δάση, θάλασσα, λίμνες και βουνά με πραγματικούς Elimination Fights ΜΜΑ. Τα Challenges απαιτούν αντοχή, δύναμη, στρατηγική και πειθαρχία.

Στους αγώνες αποκλεισμού, οι αθλητές αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα ενώ στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν υπάρχει χώρος για λάθη, μόνο για επιβίωση.

10 κορυφαίοι παίχτες του ΜΜΑ (Mixed Martial Arts), από διαφορετικές σχολές και διαφορετικές ζωές, διεκδικούν τον τίτλο.

Σκληρή προπόνηση, απαιτητική καθημερινότητα, έντονη συμβίωση, συγκρούσεις και ακραίες συνθήκες σωματικής και ψυχικής πίεσης, μεταμορφώνουν κάθε συμμετέχοντα από αθλητή… σε πραγματικό Warrior.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με την εμπειρία και την αυθεντική παρουσία του σε απαιτητικές παραγωγές επιβίωσης, αναλαμβάνει για πρώτη φορά να καθοδηγήσει MMA αθλητές, προσθέτοντας μοναδική ενέργεια και κύρος μέσα σε μια παραγωγή που αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά formats.

Το MCP Warrior αποτελεί το πρώτο αυθεντικό μαχητικό show στην Ελλάδα. Το ΜΜΑ (Mixed Martial Arts) είναι ένα ολοκληρωμένο μαχητικό άθλημα που συνδυάζει τεχνικές από διάφορες πολεμικές τέχνες, προσφέροντας μια συναρπαστική και αληθινή ματιά στον κόσμο των μαχητικών τεχνών, της αντοχής και της επιβίωσης.