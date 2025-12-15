Οικογενειακή τραγωδία στο Χόλιγουντ.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, δολοφονήθηκαν από τον γιο τους, Νικ, όπως επιβεβαιώνουν πολλές πηγές στο PEOPLE.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:30 μ.μ., η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε σε ένα σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια.

Κατά την άφιξή τους, βρήκαν έναν άνδρα, 78 ετών, και μια γυναίκα, 68 ετών, νεκρούς. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι τα θύματα ήταν ο Ρομπ και η Μισέλ.

Ο Ρομπ ήταν σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, του οποίου η καριέρα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ — από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1984, This Is Spinal Tap , μέχρι τις ταινίες Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally... (1989), Misery (1990) και A Few Good Men (1992).

Έγινε αρχικά διάσημος για τον ρόλο του ως Μάικ στην τηλεοπτική κωμική σειρά του Νόρμαν Ληρ, «All in the Family» .

Ο Ρομπ γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1947. Ο πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ και η μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ .

Ο Ρομπ και η Μισέλ γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθέτησε την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 πριν αποκτήσει τρία παιδιά.

Προηγουμένως, ο Ρομπ ήταν παντρεμένος με την αείμνηστη Πένι Μάρσαλ , η οποία πέθανε το 2018 σε ηλικία 75 ετών από επιπλοκές διαβήτη.

Οι εξαρτήσεις του γιου του από τα ναρκωτικά

Σε μια συνέντευξη του 2016 στο PEOPLE, ο γιος τους Νικ είχε μιλήσει για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε στις αρχές της εφηβείας του και τελικά κατέληξε να ζει στους δρόμους. Είπε ότι μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης γύρω στην ηλικία των 15 ετών, αλλά καθώς ο εθισμός του κλιμακωνόταν, απομακρύνθηκε από το σπίτι και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του ως άστεγος σε πολλές πολιτείες.

Ο Νικ είχε πει στο PEOPLE, ότι η χαοτική περίοδος του εθισμού — που περιλάμβανε νύχτες και μερικές φορές εβδομάδες ύπνου σε παγκάκια — αργότερα έγινε η βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία Being Charlie , την οποία συνέγραψε.

«Τώρα, είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω κάπως συνηθίσει ξανά το Λος Άντζελες και την οικογένειά μου», είχε δηλώσει ο Νικ στο PEOPLE εκείνη την εποχή.