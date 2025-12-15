Μήνας εορτών ο Δεκέμβριος. Ακόμη ένα γνωστό όνομα γιορτάζει σήμερα 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, τη μνήμη του Αγίου Ελευθερίου του Ιερομάρτυρα, μιας από τις πιο συγκινητικές μορφές της πρώιμης Εκκλησίας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν τα εξής ονόματα:

Ελευθέριος, Ελευθερία, Λευτέρης, Λεφτέρης, Ρία, Ρίτσα

Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Ανθία, Άνθεια, Ανθίας.

Σύλβια

Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα, Σουζάνα.

Ο Άγιος Ελευθέριος υπήρξε επίσκοπος σε νεαρή ηλικία και διακρίθηκε για τη σοφία, την πραότητα και τη βαθιά του πίστη. Παρά τους διωγμούς, κήρυξε με παρρησία το Ευαγγέλιο και μαρτύρησε για τον Χριστό, δίνοντας το όνομά του ως σύμβολο πνευματικής ελευθερίας.

Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα από όσους αναζητούν δύναμη, λύτρωση και εσωτερική ελευθερία.

Τιμώνται επίσης:

Η Αγία Ανθία, μητέρα του Αγίου Ελευθερίου, η οποία στάθηκε δίπλα στον υιό της με ακλόνητη πίστη και τον ακολούθησε μέχρι το μαρτύριο, αποτελώντας πρότυπο μητρικής θυσίας και χριστιανικής ανδρείας.

Η Αγία Σωσάννα η Οσιομάρτυς, που αφιερώθηκε στον Θεό με άσκηση και αγνότητα και υπέμεινε δοκιμασίες και θάνατο για την πίστη της.

Ο Άγιος Βάκχος ο Νέος ο Μάρτυρας, ο οποίος ομολόγησε τον Χριστό σε δύσκολους καιρούς και σφράγισε την πίστη του με το αίμα του.

Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει ότι η αληθινή ελευθερία δεν είναι εξωτερική, αλλά καρπός πίστης, αγάπης και θυσίας.