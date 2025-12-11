Η ενίσχυση των 10.000 ευρώ χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στη συνέντευξη της στο ΣΚΑΪ.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς.

Η Υπουργός σημείωσε ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει ουσιαστικά τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μια περιοχή που επιλέγουν για την ποιότητα ζωής της.

Η ενίσχυση των 10.000 ευρώ χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών συνδέεται με τη στελέχωση βασικών υπηρεσιών και με νέες δράσεις ενεργητικής απασχόλησης σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Η επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές, νησιωτικές και ηπειρωτικές, όπου εντοπίζονται ισχυρές δημογραφικές πιέσεις.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στη νωρίτερη καταβολή των επιδομάτων, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία ώστε οι παροχές να πληρωθούν φέτος 10 ημέρες πριν από την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Η καταβολή αφορά το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού (η 6η δόση αντί για Ιανουάριο θα πληρωθεί Δεκέμβριο), τις παροχές αναπηρίας και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Όπως τόνισε, θεσμοθετείται πλέον η δυνατότητα να καταβάλλονται νωρίτερα τα επιδόματα κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν τη στήριξη σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Αναφερόμενη στην Κάρτα Αναπηρίας, είπε ότι η υλοποίηση προχωρά με ταχύτητα, 30 χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της. Ήδη έχουν υποβληθεί 30.000 αιτήσεις και έχει ξεκινήσει η αποστολή των καρτών στα σπίτια των δικαιούχων. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ενήλικες όσο και από ανήλικους και δίνει πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους πολιτισμού, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία.

Για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», η Υπουργός απηύθυνε έκκληση στους περίπου 3.000 δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει τον φάκελό τους να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 22 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα επιδοτεί έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις στον χώρο κατοικίας ή εργασίας, με στόχο την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο, υπενθυμίζοντας ότι αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη συναντά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Όπως ανέφερε, ο διάλογος έχει αποδείξει ότι μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις —όπως η μόνιμη επιστροφή του φόρου πετρελαίου και η μείωση του κόστους ενέργειας— και παραμένει η αποτελεσματικότερη οδός για βιώσιμες λύσεις.