Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ θα πληρωθούν μαζί: Η ανακοίνωση του Όμηρου Τσάπαλου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ, διευκρινίζοντας πως θα γίνει ταυτόχρονη πληρωμή τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, η καταβολή επρόκειτο να γίνει στις 30 Νοεμβρίου, αλλά αφού «πέφτει» Κυριακή, θα μεταφερθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Και στις δύο περιπτώσεις τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να συμπληρώσουν κάποια αίτηση ούτε να κάνουν κάποια αλλαγή στο myAADE.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι όσοι δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους, το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν τα 250 ευρώ

Δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιουχοι του ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ειδικότερα, για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος τού επιδόματος των 250 ευρώ, πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

β) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Τονίζεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ, που καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.