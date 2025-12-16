Η αποκάλυψη του παρουσιαστή για τα ονόματα που ακούγονται τις τελευταίες ώρες.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά πασίγνωστο τραγουδιστή, ο οποίος φαίνεται πως θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Το πρωί της Τρίτης, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα, παρέχοντας νεότερες πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη καταγγελία σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν υπήρξε πρόθεση να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του τραγουδιστή μέσω υπαινιγμών ή «κουίζ», διαψεύδοντας παράλληλα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες. Όπως τόνισε, ο τραγουδιστής δεν κατάγεται από νησί και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για τον Στέλιο Ρόκκο.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι τρία άτομα φέρονται έτοιμα να προχωρήσουν σε καταγγελία, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για όσα ισχυρίζονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής και ο δικηγόρος του πραγματοποίησαν πολύωρη σύσκεψη, η οποία διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέφερε, τουλάχιστον ένας από τους τρεις καταγγέλλοντες αναμένεται να καταθέσει μήνυση αύριο ή το πρωί της Πέμπτης, με την κατηγορία να αφορά ασελγείς πράξεις και όχι βιασμό. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να γίνει γνωστό και το όνομα του τραγουδιστή.

Ο παρουσιαστής υπογράμμισε ότι μεταφέρει αποκλειστικά τους ισχυρισμούς της μίας πλευράς, επισημαίνοντας το τεκμήριο της αθωότητας. Από την άλλη πλευρά, ο τραγουδιστής φέρεται να κάνει λόγο για απόπειρα εκβιασμού, εκφράζοντας προβληματισμό για το γεγονός ότι οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, φέρονται να έχουν συμβεί έξι και δέκα μήνες πριν.

Το βασικό ερώτημα που, όπως είπε, κυριαρχεί είναι το «γιατί τώρα», με την πλευρά του τραγουδιστή να διερωτάται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες πίσω από τις κινήσεις αυτές.