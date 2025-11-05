Οι Έλληνες καταναλωτές αξιολογούν με ελαφρώς πιο αρνητικό τρόπο την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά επιδεινώνονται αισθητά, με το 58% να αναμένει επιδείνωση στο οικογενειακό εισόδημα.

Μικρή κάμψη κατέγραψε τον Οκτώβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις -47,6 μονάδες έναντι -45,6 τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν με σημαντική απόσταση η Εσθονία και η Ρουμανία, με -30,7 και -30,5 μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, στην κορυφή της κατάταξης με θετική ένδειξη καταναλωτικού κλίματος βρίσκεται η Μάλτα, όπου ο δείκτης ανήλθε στις +4,3 μονάδες για τέταρτη φορά φέτος.

Οι Ευρωπαίοι συνολικά εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξοι, με τον μέσο δείκτη να διαμορφώνεται στις -13,5 μονάδες στην ΕΕ και -14,2 στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα, οι επιμέρους δείκτες αποτυπώνουν επιδείνωση των εκτιμήσεων για την οικονομία τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και νοικοκυριών, αν και καταγράφεται μια ήπια βελτίωση στην πρόθεση για σημαντικές αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες καταναλωτές αξιολογούν με ελαφρώς πιο αρνητικό τρόπο την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά επιδεινώνονται αισθητά, με το 58% να αναμένει επιδείνωση στο οικογενειακό εισόδημα. Ακόμη πιο έντονη είναι η απαισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας της χώρας, καθώς επτά στους δέκα προβλέπουν περαιτέρω επιδείνωση.

Παρά το δύσκολο κλίμα, ενισχύεται ήπια η διάθεση για μείζονες αγορές, όπως έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Ωστόσο, εξασθενεί η πρόθεση για αποταμίευση, με το 84% των νοικοκυριών να θεωρεί απίθανη την αποταμίευση το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο δείκτης προσδοκιών για την ανεργία επιδεινώνεται έντονα, με το 43% να προβλέπει αύξηση της ανεργίας.

Αυξημένες παραμένουν και οι πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς το 64% των νοικοκυριών αναμένει άνοδο των τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό.

Όσον αφορά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» υποχωρεί στο 60% από 65%, ενώ περίπου ένας στους δέκα καταναλωτές συνεχίζει να αντλεί από τις αποταμιεύσεις του. Το 24% δηλώνει πως καταφέρνει να αποταμιεύει, ενώ το 7% αναφέρει ότι έχει χρέη.

Σε τριμηνιαία βάση, καταγράφεται μικρή βελτίωση στην πρόθεση αγοράς ή κατασκευής κατοικίας, αν και το σχετικό ισοζύγιο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο (-93,4 μονάδες). Αντιθέτως, υποχωρεί η πρόθεση για δαπάνες ανακαίνισης ή βελτίωσης κατοικίας, με μόλις το 9,2% να εξετάζει τέτοιες επενδύσεις μέσα στον επόμενο χρόνο.