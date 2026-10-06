Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου πριν από την έναρξη της θεραπείας με GLP-1 μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τριχόπτωσης στους ευπαθείς πληθυσμούς.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Investigative Dermatology προτείνει έναν νέο γενετικό μηχανισμό που εξηγεί γιατί ορισμένοι άνδρες εμφανίζουν τριχόπτωση κατά τη λήψη φαρμάκων αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1.

Αν και η τριχόπτωση έχει καταγραφεί ως σπάνια αλλά γνωστή παρενέργεια αυτών των φαρμάκων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια μοριακή οδός που σχετίζεται με τα GLP-1 ενδέχεται να αυξάνει την έκφραση του γονιδίου GLP1R, συνδέοντάς το πιθανώς με την ανδρογενετική αλωπεκία. Η έρευνα εντόπισε αυτή τη συσχέτιση σε άνδρες με γενετική προδιάθεση για τριχόπτωση, οι οποίοι παρουσιάζουν 7% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης τριχόπτωσης από τη χρήση GLP-1. Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα από δημόσιες βάσεις DNA με περισσότερους από 230.000 συμμετέχοντες συνολικά, όλοι ευρωπαϊκής καταγωγής.

Η Δρ. Βάρσα Μπάμπου, ενδοκρινολόγος στο Inspire Health και επικεφαλής ενδοκρινολογίας στο UCSF Fresno, εξήγησε ότι οι υποδοχείς GLP-1 δεν εντοπίζονται μόνο στο έντερο, αλλά παντού στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς και των θυλάκων των τριχών.

Όταν ενεργοποιείται αυτή η οδός, οι τρίχες μπορεί να εισέλθουν σε φάση αδράνειας, προκαλώντας τριχόπτωση. Σημείωσε πάντως ότι στην απώλεια μαλλιών συμβάλλουν συνήθως δύο παράγοντες: η ίδια η οδός GLP-1 και το σωματικό στρες που προκαλείται από την απότομη απώλεια βάρους.

Για την πρόληψη του φαινομένου, η Δρ. Μπάμπου προτείνει στους ασθενείς να διατηρούν μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα ώστε να αποφεύγονται ελλείψεις, να επιδιώκουν τη σταδιακή απώλεια βάρους και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάζουν προληπτικά τη χρήση κρέμας μινοξιδίλης.

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Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου πριν από την έναρξη της θεραπείας με GLP-1 μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τριχόπτωσης στους ευπαθείς πληθυσμούς.