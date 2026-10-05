Πάνω από 1.000 κρούσματα ιλαράς και πέντε θάνατοι στην Πενσιλβάνια φέτος.

Η Πενσιλβάνια βιώνει τη χειρότερη έξαρση ιλαράς στις ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ενώ η γειτονική Νέα Υόρκη κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το 2026 είναι η χειρότερη χρονιά για την ιλαρά στις ΗΠΑ, καθώς έχουν αναφερθεί σχεδόν 3.900 κρούσματα, σύμφωνα με τα CDC. Παράλληλα, την τελευταία διετία έχουν δηλωθεί οχτώ θάνατοι που σχετίζονται με την ιλαρά, περισσότεροι από τον τραγικό απολογισμό των τελευταίων τριών δεκαετιών αθροιστικά.

Στην Πενσιλβάνια έχουν καταγραφεί 1.004 περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής φέτος, 198 άτομα έχουν νοσηλευθεί και πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η τελευταία φορά που σε μια πολιτεία των ΗΠΑ καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 κρούσματα ιλαρά ήταν το 1990-1991, στη Νέα Υόρκη, στην έξαρση που είχε ως αποτέλεσμα να νοσήσουν περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι.

Η Πενσιλβάνια δεν είναι η μόνη πολιτεία που αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο γειτονικό Οχάιο έχουν αναφερθεί περισσότερα από 200 κρούσματα φέτος. Και στις δύο πολιτείες έχουν πληγεί περισσότεροι οι κοινότητες των Άμις, όπου συνήθως είναι χαμηλότερα τα ποσοστά εμβολιασμού.

Ιλαρά: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη

Στο μεταξύ σήμερα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πολιτεία, εξαιτίας των κρουσμάτων ιλαράς.

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Έως τις 3 Οκτωβρίου είχαν αν αναφερθεί 108 κρούσματα στη Νέα Υόρκη φέτος, ανάμεσά τους 92 περιπτώσεις που δηλώθηκαν από τις 15 Ιουλίου, σε αγροτικές κοινότητες, με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, επεσήμανε η Χόκουλ.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς που αναφέρθηκαν φέτος είναι σημαντικά αυξημένος από τον συνηθισμένο, ιδίως μετά τις 15 Ιουλίου, γεγονός που προκαλεί σημαντική ανησυχία για τη δημόσια υγεία», τόνισε, ενώ σημείωσε ότι και η Πενσιλβάνια αντιμετωπίζει μια «ταχέως εξελισσόμενη επιδημία» σε αγροτικές κομητείες οι οποίες συνορεύουν με την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από AP