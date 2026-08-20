Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι σοβαρές οικονομικές συνέπειες θα αντιμετωπίσουν και χώρες που θα συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο Ιράν.

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η νέα κλιμάκωση της ρητορικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά περίπου 3,14%, φθάνοντας στα 94,51 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,3%, στα 88,67 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος στις τιμές ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία οικονομικής πίεσης και απομόνωσης του Ιράν, καθώς οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είχε δοθεί στην Τεχεράνη η ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά, όπως ανέφερε, η ιρανική πλευρά δεν την αξιοποίησε. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως τη σκληρότερη οικονομική επιχείρηση που έχει αναληφθεί ποτέ εναντίον χώρας, κάνοντας λόγο για «οικονομικό πόλεμο» και απομόνωση πρωτοφανούς κλίμακας.

Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι σοβαρές οικονομικές συνέπειες θα αντιμετωπίσουν και χώρες που θα συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται περιορισμοί που συνδέονται με μεταφορές κεφαλαίων, συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και νηολόγια πλοίων.

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Πρόσθετη πίεση στην Τεχεράνη ασκεί η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναστείλουν τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα ΗΑΕ αποτελούν έναν από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η απόφαση του Άμπου Ντάμπι ακολούθησε καταγγελίες ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Τεχεράνη, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις αυξάνουν την οικονομική και διπλωματική πίεση προς το Ιράν, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις, ενώ παράλληλα απομακρύνουν την προοπτική μιας νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.