Ο Κάνιε Γουέστ θα δώσει δύο συναυλίες στη Ρωσία τον Οκτώβριο.

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον ως Υe, θα δώσει συναυλία στη Ρωσία και αρκετοί θέλησαν να μάθουν αν θα υπάρξει συνάντήσή του με τον Βλαντιμίρ Πουτιν.

Στο ερώτημα απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος απέρριψε την οποιαδήποτε πιθανότητα.

«Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είναι το Mosconcert - είναι η προεδρική διοίκηση», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ο Ye είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που θα βρεθεί στη Ρωσία για συναυλία λόγω του πολέμου. Πρόκειται να δώσει δύο συναυλίες στο Gazprom Arena της Αγίας Πετρούπολης, χωρητικότητας 70.000 θέσεων, στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Τα εισιτήρια για τις εμφανίσεις του κυμαίνονται από 92 έως 1.642 ευρώ και έγιναν sold out μέσα σε λίγες ώρες.

Οι χώρες που ακύρωσαν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του ράπερ μέχρι στιγμής είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα. Πρώτα η Βρετανία του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα την ακύρωση του φεστιβάλ που θα εμφανιζόταν στο Λονδίνο. Αργότερα ανάλογη τύχη είχε και η εμφάνισή του στη Σλοβακία,η οποία ακυρώθηκε τον Ιούλιο ενώ αργότερα ακυρώθηκαν και τα προγραμματισμένα live που είχε για τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Τσεχία.

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Οι αντιδράσεις αυτές στις εμφανίσεις του Ye είναι επί της ουσίας η απάντηση στα αντισημιτικά και φιλοναζιστικά σχόλια που είχε κάνει πριν από χρόνια. Τότε είχε φτάσει σε σημείο να επαινέσει τον Χίτλερ, έχει κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και έχει πουλήσει προϊόντα με τη σβάστικα. Αμέσως η Adidas με την οποία συνεργαζόταν τότε διέκοψε τη σχέση τους και σταμάτησε τη διάθεση της «γραμμής» του.

Ωστόσο δεν τον περιμένουν όλοι με ανοιχτές αγκάλες στη Ρωσία. Πριν από λίγες μέρες, ο συντηρητικός βουλευτής Βιτάλι Μιλόνοφ πρότεινε στον Ye να ερμηνεύσει παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, προσθέτοντας ότι ίσως μετά να σταματήσει τις «αηδιαστικές του γελοιότητες» και να γίνει «ένας φυσιολογικός άνθρωπος».

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι η εξάλειψη του φαινομενικά αχαλίνωτου ναζισμού στο Κίεβο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του πολέμου του στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες του Politico





