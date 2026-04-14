Η Γαλλία, μετά την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την απαγόρευση της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ.

Τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στη Γαλλία σκοπεύει να απαγορεύση ο υπουργός Εσωτερικών, Λοριάν Νουνιές, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «Velodrom» της Μασσαλίας, με τον Νούνιες να εξετάζει ολές τις επιλογές ώστε να ματαιωθεί η εμφάνιση του Ye.

Στις 7 Απριλίου, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Γουέστ, ο οποίος αναμενόταν να είναι πρώτο όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του τα τελευταία χρόνια. Μετά την απόφαση αυτή, οι διοργανωτές του φεστιβάλ, ανακοίνωσαν την ακύρωση της συμμετοχής του.

Η υπόθεση των συναυλιών του Κάνιε Γουέστ στην Ευρώπη εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές χώρες να υιοθετούν εντελώς διαφορετικές στάσεις.

Στη Γαλλία, το ενδεχόμενο εμφάνισής του στη Μασσαλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, ο υπουργός Εσωτερικών φέρεται να συζήτησε το ζήτημα με τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο, ενώ ο τελευταίος, Μπενουά Παγιάν έχει ήδη ταχθεί ανοιχτά κατά της συναυλίας. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί η πόλη του να συνδεθεί με μηνύματα μίσους, τονίζοντας ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι ευπρόσδεκτος σε έναν χώρο-σύμβολο συνύπαρξης όπως το Βελοντρόμ.

Την ίδια στιγμή, στην Ολλανδία οι αρχές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές ως προς τη λήψη απαγορευτικών μέτρων. Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι, ελλείψει συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, δεν υπάρχει νομική βάση για την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων του καλλιτέχνη στις αρχές Ιουνίου, όπως επισημαίνει ο υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης Μπαρτ φαν ντε Μπρικ.

Ο Κάνιε Γουέστ, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, παραμένει μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επικρίσεων για αντισημιτικές δηλώσεις και αναφορές που εξυμνούν τον ναζισμό, γεγονός που του έχει στοιχίσει τόσο σε επίπεδο δημοφιλίας όσο και σε επαγγελματικές συνεργασίες. Οι τοποθετήσεις του οδήγησαν ακόμη και σε περιορισμούς στους λογαριασμούς του σε πλατφόρμες όπως το X.

Παρά τις αντιδράσεις, συνεχίζει να εμφανίζεται ζωντανά, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει συναυλίες φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Πόλη του Μεξικού. Ωστόσο, η πορεία του δεν είναι χωρίς εμπόδια, καθώς στο παρελθόν του έχει απαγορευτεί η είσοδος και σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, μετά από νέες προκλητικές κυκλοφορίες και κινήσεις που αναζωπύρωσαν τη δημόσια κατακραυγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ίδιος έχει επιχειρήσει να αναδιπλωθεί. Τον Ιανουάριο, με δημόσια παρέμβασή του στη The Wall Street Journal, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αποδίδοντάς την σε προβλήματα υγείας, ενώ παραδέχθηκε το λάθος των προηγούμενων δηλώσεών του, ακόμη και εκείνων που σχετίζονταν με τον Αδόλφο Χίτλερ.