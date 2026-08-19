Το μήνυμα του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον έναν χρόνο από την απώλεια του πατέρα του.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, από όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ορισμένα από τα κοινά τους στιγμιότυπα, αλλά και μερικές από τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του πατέρα του.

Στο συνοδευτικό κείμενο, μίλησε με νοσταλγία και ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση προς το πρόσωπό του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες!

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Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα.

Βέβαια αυτό το «πάντα», τελείωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας «μιλάνε».

*Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α' νεκροταφείο (ναός Αγίων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας.

**20 φωτογραφίες που ανταλλάξαμε».

{https://www.instagram.com/p/DcN3ZCZjJ4h/?hl=el&img_index=1}