Οι εκπτώσεις αφορούν τις μετακινήσεις των αναπληρωτών προς και από τον τόπο τοποθέτησής τους και θα ισχύουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσα στη σχολική χρονιά.

Μειωμένα έως και 50% θα είναι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κατά το σχολικό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις αφορούν τις μετακινήσεις των αναπληρωτών προς και από τον τόπο τοποθέτησής τους και θα ισχύουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσα στη σχολική χρονιά.

Οι ημερομηνίες των εκπτώσεων

5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026: έναρξη σχολικού έτους

23 Δεκεμβρίου 2026 έως 7 Ιανουαρίου 2027: Χριστούγεννα

23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027: Πάσχα

19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027: λήξη σχολικού έτους

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Το ύψος της έκπτωσης διαφοροποιείται ανά εταιρεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτει όχι μόνο το ατομικό εισιτήριο του εκπαιδευτικού αλλά και το Ι.Χ. ή το δίκυκλό του.

Ποιες ακτοπλοϊκές προσφέρουν έκπτωση

Η DODEKANISOS SEAWAYS προσφέρει έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια των αναπληρωτών, στις προβλεπόμενες περιόδους.

Η SEAJETS προσφέρει έκπτωση 50% τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και στα εισιτήρια Ι.Χ. και δικύκλων. Η έκπτωση χορηγείται μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων και όχι από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων.

Η Levante Ferries Group παρέχει έκπτωση 50% σε επιβάτες και οχήματα, αποκλειστικά για τις καθορισμένες ημερομηνίες.

Έκπτωση 30% προσφέρει η LIVEDITTA LIMITED, ενώ η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.) προσφέρει επίσης 30% τόσο για τα ατομικά εισιτήρια όσο και για Ι.Χ., υπό τους όρους της εταιρείας.

Η ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. – Goutos Lines προβλέπει έκπτωση 50% για νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και στα οχήματα.

Η Fast Ferries προσφέρει έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα, ενώ η Golden Star Ferries παρέχει 30% έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παροχή της Attica Group, η οποία περιλαμβάνει τις Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines και Hellenic Seaways. Προβλέπεται έκπτωση 50% για τους αναπληρωτές στις γραμμές Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Βορείου Αιγαίου, Σαρωνικού και Κρήτης.

Έκπτωση 50% παρέχουν και οι Μινωικές Γραμμές στα ατομικά εισιτήρια και τα οχήματα των αναπληρωτών στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις στις κατηγορίες καμπινών.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για την έκδοση και τον έλεγχο των εκπτωτικών εισιτηρίων, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα αποδεικτικά της πρόσληψης ή τοποθέτησής τους Συγκεκριμένα, απαιτούνται:το σχετικό ΦΕΚ ή η Υπουργική Απόφαση που πιστοποιεί την πρόσληψη ή τοποθέτηση και η αστυνομική ταυτότητα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επιδεικνύονται, όπου προβλέπεται, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία έχει στόχο να περιορίσει το κόστος μετακίνησης των αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να μετακινηθούν σε πολλές περιπτώσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα προς νησιωτικές περιοχές και αντίστροφα.