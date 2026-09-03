Στόχος του μέτρου είναι να αντισταθμίζεται το οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών.

Νέο πλαίσιο για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών από την εφαρμογή των υποχρεωτικών κοινωνικών εκπτώσεων στα εισιτήρια θεσπίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ ετησίως και θα καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της απόφασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 27 ακτοπλοϊκές συνδέσεις, όπως Πειραιάς–Αίγινα, Πειραιάς–Αγκίστρι, Πέραμα–Σαλαμίνα, Κέρκυρα–Ηγουμενίτσα, Πάρος–Αντίπαρος και Ωρωπός–Ερέτρια.

Στόχος του μέτρου είναι να αντισταθμίζεται το οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών. Πραγματικοί ωφελούμενοι παραμένουν οι καταναλωτές που δικαιούνται τις κοινωνικές εκπτώσεις, ενώ τα αιτήματα αποζημίωσης θα υποβάλλονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν θαλάσσιες ενδομεταφορές και εφαρμόζουν το σχετικό καθεστώς.

Χρηματοδότηση σε δύο φάσεις

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις κάθε χρόνο. Η πρώτη θα αφορά το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους έως τις 31 Μαΐου και η δεύτερη την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Ειδικά για το 2026, η πρώτη φάση καλύπτει την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου.

Από τα 60 εκατ. ευρώ της ετήσιας πίστωσης, κατά κανόνα το 40% θα κατευθύνεται στην πρώτη φάση και το 60% στη δεύτερη. Για το 2026 προβλέπεται διαφορετική κατανομή, με το 30% των κονδυλίων να αφορά την πρώτη φάση και το 70% τη δεύτερη. Εφόσον οι συνολικές απαιτήσεις των εταιρειών υπερβαίνουν τη διαθέσιμη πίστωση, τα ποσά θα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των δικαιούχων.

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Το ύψος της αποζημίωσης κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας θα υπολογίζεται με βάση τις κατηγορίες των υποχρεωτικών εκπτώσεων, τον αριθμό των εκπτωτικών εισιτηρίων και την πραγματική αξία των εκπτώσεων που χορηγήθηκαν. Η συνολική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία των εκπτώσεων που αποδεδειγμένα παρείχε η επιχείρηση.

Ειδικά για την πρώτη φάση του 2026 προβλέπεται η καταβολή ποσού «έναντι», προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των εταιρειών, ενώ ο οριστικός υπολογισμός θα γίνει στη δεύτερη φάση. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και μάλιστα εντόκως