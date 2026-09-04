Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της το 2023, σε μία υπόθεση που έχει διχάσει τις ΗΠΑ.

Κακοδικία κηρύχθηκε στην δίκη που έχει συγκλονίσει της ΗΠΑ, εκείνη της Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών ανήλικων παιδιών της, καθώς το σώμα των ενόρκων κατέληξε σε αδιέξοδο μετά από εφτά ημέρες διασκέψεων. Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης προχώρησε στη σχετική απόφαση αφού έλαβε το τρίτο κατά σειρά σημείωμα από τους 12 ενορκους, με το οποίο δήλωναν αδυναμία επίτευξης ομόφωνης ετυμηγορίας.

Η δίκη, η οποία διήρκεσε σχεδόν έξι εβδομάδες και μεταδόθηκε τηλεοπτικά, αναζωπύρωσε το δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ σχετικά με τη διαχείριση της ψυχικής υγείας των μητέρων μετά τη γέννα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το νομικό σύστημα αντιμετωπίζει περιπτώσεις μητροκτονιών.

{https://x.com/ABC/status/2095905583329128458}

Κανείς δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι η 36χρονη Κλάνσι στραγγάλισε τα τρία της παιδιά —τη 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν— με λάστιχα γυμναστικής στο υπόγειο του σπιτιού της στο Ντάξμπερι, προάστιο της Βοστόνης, τον Ιανουάριο του 2023. Στη συνέχεια, η ίδια τραυματίστηκε με μαχαίρι και έπεσε από παράθυρο του δευτέρου ορόφου σε μια απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη.

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Ο συνήγορος υπεράσπισης, Κέβιν Ρέντινγκτον, υποστήριξε ότι η εντολέας του πρέπει να κριθεί αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης ή λόγω ψυχικής ασθένειας, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια στοργική μητέρα που βρισκόταν εν μέσω σοβαρού ψυχωσικού επεισοδίου.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς αναγνώρισαν ότι η κατηγορούμενη, πρώην νοσηλεύτρια, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, υποστήριξαν όμως ότι είχε αντίληψη του αδίκου των πράξεών της και ενέργησε βάσει σχεδίου. Σύμφωνα με κατάθεση ψυχολόγου της κατηγορούσας αρχής, η Κλάνσι είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει και σκοτώσει τα παιδιά της επειδή πιστεύει ότι θα υπέφεραν χωρίς εκείνη.

{https://x.com/CollinRugg/status/2095896604729565646}

Τα στοιχεία της κατηγορίας έδειξαν ότι λίγο πριν το περιστατικό, η Κλάνσι έστειλε τον σύζυγό της να παραλάβει φαγητό και να πάει στο φαρμακείο, αφού προηγουμένως είχε υπολογίσει μέσω του κινητού της τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να επιστρέψει.

Ο πρώην σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, κατέθεσε ότι η σύζυγός του πάλευε με την ψυχική της υγεία για μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, λαμβάνοντας πολλαπλές φαρμακευτικές αγωγές. Περιέγραψε ότι την ημέρα της τραγωδίας η συμπεριφορά της φαινόταν φυσιολογική. Επιστρέφοντας στο σπίτι, την βρήκε τραυματισμένη στην αυλή και στη συνέχεια ανακάλυψε τα παιδιά στο υπόγειο. Παράλληλα, μάρτυρες κατέθεσαν ότι η Κλάνσι ανέφερε αργότερα στο νοσοκομείο πως άκουσε μια ανδρική φωνή να της λέει ότι αν δεν ενεργούσε αμέσως, θα έχανε την ευκαιρία της.

Η υπόθεση έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη της Άντρεα Γέιτς από το Τέξας, η οποία το 2001 έπνιξε τα πέντε παιδιά της στην μπανιέρα και τελικά κρίθηκε αθώα λόγω ψυχικής ασθένειας το 2006, καθώς διαπιστώθηκε ότι έπασχε από βαριά επιλόχειο κατάθλιψη.