Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1,74 δισ. ευρώ το 2025, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε στα 1.120 ευρώ, έναντι μέσου όρου 546 ευρώ για τις υπόλοιπες αγορές.

Ενισχυμένη εικόνα παρουσιάζουν οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρώτο «US-Greece Economic Bulletin», που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα ως εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ σε αγαθά και 3,7 δισ. ευρώ σε υπηρεσίες. Αντίστοιχα, οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ σε αγαθά και 806 εκατ. ευρώ σε υπηρεσίες. Το μερίδιο των ΗΠΑ στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών έφθασε το 4,9%, κατατάσσοντας την αμερικανική αγορά μεταξύ των πέντε σημαντικότερων εξαγωγικών προορισμών της Ελλάδας. Σημαντική θέση στις διμερείς οικονομικές σχέσεις καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες και ιδιαίτερα ο τουρισμός.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1,74 δισ. ευρώ το 2025, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε στα 1.120 ευρώ, έναντι μέσου όρου 546 ευρώ για τις υπόλοιπες αγορές.

Στο εμπόριο αγαθών, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ συγκεντρώνονται κυρίως σε τρόφιμα, διυλισμένα πετρελαιοειδή και βασικά μέταλλα. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αφορούν κυρίως αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ακολουθούν τα χημικά, τα μηχανήματα και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Ανοδική τάση καταγράφεται και στις άμεσες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες έφθασαν τα 1,315 δισ. ευρώ το 2025. Η έκθεση εντοπίζει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στις επενδύσεις, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων.

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Τέλος, επισημαίνονται παράγοντες αβεβαιότητας, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο εμπορικός προστατευτισμός, οι τιμές της ενέργειας και το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της οικονομικής συνεργασίας.