Η τουρκική τράπεζα δημιουργήθηκε για τη μεταφορά ιρανικών εσόδων στο εξωτερικό, σύμφωνα με το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα και τις θυγατρικές της - με την κατηγορία ότι μετέφερε ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό - συνεχίζοντας να ασκεί πίεση στην οικονομία της Τεχεράνης.

Στη «μαύρη λίστα» του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών μπήκαν η τράπεζα Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi και οι θυγατρικές της Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi και Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi. Η κίνηση αυτή τις αποκλείει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η Golden Global ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθήσει το σκιώδες τραπεζικό δίκτυο του Ιράν να μεταφέρει έσοδα από το πετρέλαιο από την Κίνα στην Τουρκία, όπου θα μπορούσαν να μετατραπούν σε μετρητά και χρυσό, μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.

Η Golden Global πρόσφερε τραπεζικές υπηρεσίες σε ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέποντας συναλλαγές μέσω λογαριασμών που ελέγχονται από τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και τους αντιπροσώπους της, ανέφερε το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ. Η τράπεζα και οι θυγατρικές της «διευκόλυναν συναλλαγές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων» για τη Δύναμη Κουντς». Η Golden Global είναι η 35η τράπεζα της Τουρκίας, βάσει του συνόλου του ενεργητικού, το οποίο ανερχόταν σε 516,63 εκατ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με τη TheBanks.EU, σημειώνει το Reuters.

«Θε συνεχίσουμε μέχρι να θάψουμε το κεφάλι του ιρανικού φιδιού»

«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να ανακαλύπτουν με τον δύσκολο τρόπο ότι σοβαρολογούμε με την επιχείρηση Economic Outcast», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στον οικονομικό πόλεμο που έχει κηρύξει η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παρότι ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν κυρώσεις σε άλλες τράπεζες, αυτό τελικά εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα λογικευτεί η διεθνής κοινότητα και θα σταματήσει να υποστηρίζει το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς», συνέχισε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

«Ξέρουμε ποιοι είστε, ξέρουμε πού βρίσκεστε και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, μέχρι να θάψουμε το κεφάλι του ιρανικού φιδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.