Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 30/8.

Τρόμος επικράτησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολάει στον αέρα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα συνέβησαν στην οδό Κασσάνδρου σε ένα καφέ, όταν ένας 40χρονος άνδρας μπήκε μέσα στο μαγαζί και πυροβόλησε δυο φορές μέσα στο μαγαζί στον αέρα, ενώ βγαίνοντας έξω πυροβόλησε άλλες τουλάχιστον 3 φορές στον αέρα.

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Στη συνέχεια, έφυγε τρέχοντας, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν και να τον συλλαμβάνουν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 40χρονος που είναι κάτοικος της περιοχής είχε πάει και νωρίτερα στο καφέ όπου και είχε τσακωθεί με υπάλληλο ή με κάποιον από το κατάστημα.

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Πήγε σπίτι του, πήρε την καραμπίνα του και γύρισε στο μαγαζί όπου και επειδή δεν βρήκε τον άνθρωπο που είχε τσακωθεί πυροβόλησε στον αέρα.