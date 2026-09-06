Η ελβετική πόλη είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Φρέντι Μέρκιουρι και τους Queen, καθώς εκεί το συγκρότημα απέκτησε τα περίφημα Mountain Studios, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο καζίνο του Μοντρέ.

Το Μοντρέ πλημμύρισε από μουσική, συγκίνηση και νοσταλγία, καθώς χιλιάδες θαυμαστές των Queen συγκεντρώθηκαν στην ελβετική πόλη για να τιμήσουν τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι.

Με τραγούδια των Queen, ζωντανές εμφανίσεις και ένα μεγάλο πάρτι γύρω από το εμβληματικό άγαλμα του Μέρκιουρι, φίλοι της μουσικής από διαφορετικές χώρες ένωσαν τις φωνές τους για να γιορτάσουν τη ζωή και την κληρονομιά ενός καλλιτέχνη που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την παρουσία της αδελφής του τραγουδιστή, Κασμίρα Μπουλσάρα, η οποία έκοψε την επετειακή τούρτα. Οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν το «Happy Birthday» προς τιμήν του Μέρκιουρι, μετατρέποντας την επέτειο σε μια μεγάλη γιορτή για τη μουσική των Queen.

{https://x.com/AFP/status/2096343184632590502}

Η ξεχωριστή σχέση του Φρέντι Μέρκιουρι με το Μοντρέ

Το Μοντρέ δεν επιλέχθηκε τυχαία για τις εκδηλώσεις. Η ελβετική πόλη είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Φρέντι Μέρκιουρι και τους Queen, καθώς εκεί το συγκρότημα απέκτησε τα περίφημα Mountain Studios, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο καζίνο του Μοντρέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα συγκεκριμένα στούντιο οι Queen ηχογράφησαν έξι άλμπουμ, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της πόλης. Σήμερα, ο χώρος έχει μετατραπεί σε έκθεση αφιερωμένη στο συγκρότημα, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το στούντιο όπου δημιουργήθηκε μέρος της μουσικής κληρονομιάς των Queen.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα των επισκεπτών να δουν την αυθεντική κονσόλα μίξης, συνδέοντας το παρελθόν των ηχογραφήσεων με το παρόν της έκθεσης.

Το «A Winter’s Tale» και η τελευταία μουσική ματιά του Μέρκιουρι

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο «A Winter’s Tale», ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Το τραγούδι θεωρείται μια μουσική αποτύπωση της γαλήνης που βρήκε ο καλλιτέχνης στο Μοντρέ, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο Τζέιμς Πέρκιν, κιθαρίστας του tribute συγκροτήματος «Don’t Stop Queen Now», μίλησε για το τραγούδι, επισημαίνοντας τη βαθιά αγάπη για τη ζωή που αποπνέει, παρά τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε.

Η σύνδεση του Μέρκιουρι με το Μοντρέ παραμένει έτσι ζωντανή όχι μόνο μέσα από τις αναμνήσεις των θαυμαστών, αλλά και μέσα από τα ίδια τα σημεία όπου ο τραγουδιστής και οι Queen δημιούργησαν μουσική.

Ένας καλλιτέχνης που εξακολουθεί να ενώνει γενιές

Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 και έφυγε από τη ζωή το 1991, σε ηλικία 45 ετών. Παρά το γεγονός ότι η ζωή του υπήρξε σύντομη, η καλλιτεχνική του επιρροή παραμένει ισχυρή.

Η χαρακτηριστική φωνή, η θεατρικότητα των εμφανίσεών του και η μοναδική σκηνική του παρουσία τον κατέστησαν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Ο εορτασμός στο Μοντρέ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η μουσική του δεν έχει μείνει στο παρελθόν. Χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν μαζί, θυμήθηκαν τις μεγάλες επιτυχίες των Queen και τίμησαν έναν καλλιτέχνη που εξακολουθεί να εμπνέει νέες γενιές.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι μπορεί να μην έφτασε ποτέ τα 80, όμως, οκτώ δεκαετίες μετά τη γέννησή του, η μουσική του παραμένει ζωντανή — και το Μοντρέ φρόντισε να το αποδείξει με τον πιο ηχηρό τρόπο.