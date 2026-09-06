Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Για πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες ανέμεναν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με μία ελπίδα ότι θα υπήρχαν και για αυτούς μέτρα που θα τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη τους.

Όπως είχαν προαναγγείλει κυβερνητικά στελέχη, η φετινή ΔΕΘ θα στόχευε στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Σε επίπεδο κοινωνίας ακούσαμε για παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το εισόδημα των συνταξιούχων, των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων, των αγροτών.

Όμως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες η κατάσταση είναι διαφορετική. Περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα.

Σε μία εποχή που επιχειρήσεις και επαγγελματίες δίνουν αγώνα επιβίωσης, δεν ξέρω πόσο πραγματικά θα κάνει τη διαφορά η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς. Η κυβέρνηση εξέτασε το ενδεχόμενο οι φορολογικά ασυνεπείς να είναι αποτέλεσμα των πολύ δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά; Και τι θα κάνουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους; Θα τους αφήσουμε να οδηγηθούν στην καταστροφή;

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Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει μία τουλάχιστον περίεργη προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα του επιχειρείν, είναι το μέτρο για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αλλά μόνο στην περιφέρεια. Οι επιχειρήσεις της Αττικής θα πρέπει να περιμένουν κι άλλο για να καταργηθεί μία επί της ουσίας μνημονιακή επιβάρυνση. Τόσο σίγουροι είναι στο οικονομικό επιτελείο ότι οι επιχειρήσεις της Αττικής πηγαίνουν καλά και άρα δεν χρειάζεται η άμεση κατάργηση του τέλους; Αν συμβαίνει αυτό, μάλλον θα πρέπει να ενημερωθούν με ακρίβεια για την κατάσταση στην αγορά. Αυτός ο διαχωρισμός πάντως μόνο θετικός δεν είναι και στέλνει και λάθος μηνύματα. Προφανώς προχωρούν σε ένα τέτοιο μέτρο για να μπορούν να λένε ότι στηρίζουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι που όμως στην πράξη δεν ισχύει.

Ούτε όμως και στο μείζον ζήτημα της προκαταβολής φόρου είδαμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Η μείωση κατά 5% μοιάζει με ασπιρίνη όταν το πρόβλημα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είναι τόσο έντονο και δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, ούτε και η αντοχή για να περιμένουν.

Για να μη θεωρηθεί ότι δεν αναδεικνύω και τα καλά, οφείλω να πω ότι είναι σημαντικό να κατευθυνθούν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας πόροι ύψους 1,5 δισ. ευρώ που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι μάλλον αργά θυμήθηκε η κυβέρνηση την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου για τη στήριξη των μικρομεσαίων, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Την ίδια στιγμή, όπως αναμέναμε, δεν ακούσαμε τίποτα για μία συντονισμένη αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης των έμμεσων φόρων, ούτε για προσπάθειες πάταξης της λειτουργίας των καρτέλ. Επίσης δεν υπήρξε αναφορά σε δραστικές κινήσεις που θα στοχεύουν στη μείωση του ιδιωτικού χρέους αλλά ούτε και στην εκπόνηση κάποιου στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με λίγα λόγια λοιπόν, οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν. Για άλλη μία φορά φεύγουμε από τη ΔΕΘ με την αίσθηση ότι για την κυβέρνηση δικαίωμα στην ανάπτυξη έχουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μικρότερες αποτελούν τον «φτωχό συγγενή» της αγοράς που κάποιες φορές -ειδικά προεκλογικά- πρέπει να δείξει ότι νοιάζεται και για αυτές».