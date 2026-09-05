Η τελευταία επικοινωνία που είχε η ηθοποιός με τον Αλέξη Σταμάτη λίγο πριν από τον θάνατό του.

Για τον θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη και την τελευταία περίοδο της συνεργασίας τους, λίγο πριν από τον θάνατό του, μίλησε η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη.

Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη «Σαπφώ», το τελευταίο και ανέκδοτο θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, αποκάλυψε πως οι δυο τους είχαν έρθει ιδιαίτερα κοντά μέσα από τη δημιουργική διαδικασία. Η παράσταση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» του ΕΡΤnews, η Κόρα Καρβούνη αναφέρθηκε στις τελευταίες συναντήσεις τους, αποκαλύπτοντας ότι ο Αλέξης Σταμάτης είχε προλάβει να παρακολουθήσει βιντεοσκοπημένο σχεδόν το μισό έργο.

«Τον γνώριζα αρκετά χρόνια, γιατί είχα συνεργαστεί και με τη μητέρα του. Τώρα είχαμε έρθει πιο κοντά. Πηγαίναμε στο σπίτι του, δουλεύαμε το κείμενο μαζί και το μόνο που πρόλαβε ουσιαστικά να δει, είναι ότι βιντεοσκοπήσαμε σχεδόν το μισό έργο, την πρόβα, και νομίζω μετά από λίγες μέρες ήταν που έφυγε. Νομίζω ανακουφίστηκε που το είδε. Είδε έστω λίγο υλικό. Μου έγραψε ένα μήνυμα. Με πήρε και τηλέφωνο, μιλήσαμε. Συγκινούμαι. Μετά είχαμε διακόψει τις πρόβες, γιατί θα φεύγαμε διακοπές», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η Κόρα Καρβούνη περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε ότι ο Αλέξης Σταμάτης είχε φύγει από τη ζωή. Η είδηση έφτασε σε εκείνη εντελώς απροσδόκητα, μέσα από ένα τηλεφώνημα δημοσιογράφου, την ώρα που η ίδια βρισκόταν σε γύρισμα.

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«Το πώς μου το ανακοίνωσαν ήταν το πιο σκληρό. Εγώ είχα γύρισμα και με πήρε μία δημοσιογράφος και μου λέει: “Θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση για τον Αλέξη;”. Λέω: “Τι να πω για τον Αλέξη;”. Μου λέει: “Α, δεν το ξέρετε. Έφυγε από τη ζωή”. Και έπαθα σοκ. Ολοκλήρωσα το γύρισμα. Πήρα αμέσως τη Νικαίτη, η οποία είχε συγκλονιστεί πολύ. Ήταν πολύ οδυνηρό για όλους μας», ανέφερε.

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Παρότι αρχικά το σοκ δεν της επέτρεπε να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί, λίγες ώρες αργότερα αποφάσισε να επικοινωνήσει ξανά με τη δημοσιογράφο και να μιλήσει για εκείνον. Όπως εξήγησε, αισθάνθηκε πως αυτό θα ήθελε και ο ίδιος ο Αλέξης Σταμάτης: να γίνει γνωστό το τελευταίο του έργο και να φτάσει στο κοινό.

«Μετά από κάποιες ώρες πήρα τη δημοσιογράφο γιατί είπα “Όχι, ο Αλέξης θα ήθελε να κάνω δήλωση”. Θα ήθελε να μάθει όλος ο κόσμος ότι έχει γράψει αυτό το συγκλονιστικό κείμενο και ότι θα γίνει αυτή η παράσταση», πρόσθεσε η Κόρα Καρβούνη.

Η «Σαπφώ» αποκτά πλέον αναπόφευκτα έναν διαφορετικό συμβολισμό για όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν μαζί του. Για την Κόρα Καρβούνη δεν αποτελεί απλώς ακόμη έναν θεατρικό ρόλο, αλλά έναν τρόπο να παραμείνει ζωντανή στη σκηνή η τελευταία δημιουργική κατάθεση του συγγραφέα.

«Είναι αποχαιρετισμός και είναι όμως ταυτόχρονα κι ένα εγκώμιο στο έργο. Έχει ένα βάρος όταν έχει φύγει τόσο πρόσφατα ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, που είχε και τόσα πολλά να δώσει ακόμα», σημείωσε συγκινημένη.