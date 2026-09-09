Σε ΦΕΚ η απόφαση του Κτηματολογίου για τη νέα διαδικασία.

Νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «metavoles» και αντικαθιστά σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο σύστημα υποβολής αιτημάτων για γεωμετρικές διορθώσεις στις κτηματολογικές εγγραφές.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζει τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, αντιρρήσεων και προσφυγών, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων. Με το νέο σύστημα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει έννομο συμφέρον θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου μέσω της πλατφόρμας «metavoles». Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα στοιχεία.

Κτηματολόγιο: Και μηχανικός θα μπορεί να αναλάβει την υποβολή των μεταβολών

Η δυνατότητα υποβολής δεν περιορίζεται στον ίδιο τον δικαιούχο. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, ενώ ειδικά προβλέπεται ότι μπορεί να αναλάβει την υποβολή και ο μηχανικός στον οποίο έχει ανατεθεί η σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση θα πρωτοκολλείται στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εγγράφεται αυτοματοποιημένα στα κτηματολογικά βιβλία και στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου του αιτούντος. Αν από τη ζητούμενη μεταβολή επηρεάζονται γειτονικά ακίνητα ή δικαιώματα τρίτων, η αίτηση θα εμφανίζεται και στα αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα.

Κατά την επεξεργασία των αιτημάτων θα πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας. Ωστόσο, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του νέου συστήματος, η κοινοποίηση της αίτησης προς τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες δεν θα γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω της πλατφόρμας. Μέχρι να πιστοποιηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι υπάρχουν οι αναγκαίες λειτουργικές και τεχνικές προϋποθέσεις, η κοινοποίηση θα εξακολουθήσει να γίνεται με δικαστικό επιμελητή και με επιμέλεια του αιτούντος.

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Οι αποφάσεις και η κοινοποίησή τους

Τις αποφάσεις επί των αιτήσεων θα εκδίδουν μηχανικοί του Ελληνικού Κτηματολογίου που διαθέτουν την ιδιότητα του Πιστοποιημένου Μηχανικού, είτε υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία είτε στα κατά τόπους Κτηματολογικά Γραφεία. Οι αποφάσεις θα εκδίδονται σε μορφή PDF, θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και θα ενσωματώνονται στον ψηφιακό φάκελο της υπόθεσης.

Για τις κοινοποιήσεις των αποφάσεων προβλέπεται, κατά το μεταβατικό στάδιο, η χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δηλώνουν υποχρεωτικά ο αιτών και οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν υποβάλει συναίνεση ή αντιρρήσεις.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους ιδιοκτήτες όμορων ακινήτων ή άλλους συνδικαιούχους που θεωρούν ότι επηρεάζονται από μία προτεινόμενη γεωμετρική διόρθωση. Οι αντιρρήσεις τους θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «metavoles», εντός της νόμιμης προθεσμίας. Θα πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και θα μπορούν να συνοδεύονται από τεχνικά ή άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις θέσεις τους.

Ψηφιακή υποβολή προσφυγών

Η νέα διαδικασία προβλέπει επίσης ψηφιακή υποβολή προσφυγών. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης αίτησης διόρθωσης, ο αιτών θα μπορεί να προσφεύγει ηλεκτρονικά ενώπιον του προβλεπόμενου Δευτεροβάθμιου Οργάνου μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Αντίστοιχο δικαίωμα παρέχεται και στους επηρεαζόμενους δικαιούχους ή συνιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμες και αιτιολογημένες αντιρρήσεις και επιθυμούν να προσβάλουν απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αρχική αίτηση.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Δικαστή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες. Η εγγραφή της προσφυγής στα κτηματολογικά βιβλία θα γίνεται με επιμέλεια του προσφεύγοντος και η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι τελεσίδικες αποφάσεις για γεωμετρικές διορθώσεις θα ενσωματώνονται στην ψηφιακή χωρική βάση του Κτηματολογίου από πιστοποιημένους μηχανικούς, βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων.