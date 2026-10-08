Όσα δήλωσε ο Akylas στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, παραχώρησε ο Akylas, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης αναφέρθηκε στο νέο του επαγγελματικό εγχείρημα, καθώς αυτό το χειμώνα θα βρεθεί σε σκηνή θεάτρου πρωταγωνιστώντας σε μιούζικαλ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν.

Akylas: «Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μία ζωή, το κάνω μέσα σε μια χρονιά»

«Ήρθα για τη Μαγαδασκάρη, για τον Βασιλιά Τζούλιαν, γιατί γουστάρω να χορεύω… θα γίνει χαμός πιστεύω τον χειμώνα. Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μία ζωή, το κάνω μέσα σε μια χρονιά», ανέφερε αρχικά ο Akylas, μιλώντας για τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ που αναμένεται να ανέβει μέσα στον χειμώνα.

Παράλληλα, ο ερμηνευτής εξήγησε ότι αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω δεν θα άλλαζε καμία από τις επιλογές του, καθώς αυτές τον οδήγησαν σε όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα: «Τον τελευταίο μήνα έχω αρχίσει να ξεκουράζομαι, να βλέπω λίγο περισσότερο τους φίλους μου… Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα, γιατί μάλλον για κάποιον λόγο έκανα αυτά που έκανα και έφτασα εδώ που έφτασα… Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος της επιτυχίες, ο κάθε ένας χαράζει τη δική του διαδρομή, το μιούζικαλ το ήθελα από παιδί».

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Κλείνοντας, ο Akylas αναφέρθηκε στη Eurovision αποκαλύπτοντας ότι κρατάει επικοινωνία με την Dara, ενώ παράλληλα, παραδέχθηκε ότι θα προσπαθούσε και πάλι να πάρει μέρος στον διαγωνισμό αλλά με διαφορετικό τραγούδι.