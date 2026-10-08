Όλες οι πληροφορίες από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μία νέα τηλεοπτική είδηση που αφορά την Δήμητρα Παπαδοπούλου ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, καθώς το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στην επιστροφή της ηθοποιού στην τηλεόραση, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Δήμητρα Παπαδοπούλου φέρεται να επιστρέφει στην τηλεόραση, βάζοντας την υπογραφή της στη δημιουργία μίας νέας σειράς.

Η ηθοποιός, η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τις δουλειές της ως σεναριογράφος και ηθοποιός φαίνεται να ετοιμάζεται για ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα.

Τα γυρίσματα της νέας σειράς φέρεται να έχουν ήδη ξεκινήσει, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλοκή και την υπόθεση του σίριαλ.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, τη σκηνοθεσία της σειράς έχει αναλάβει ο Ντένης Ηλιάδης, ενώ η Δήμητρα Παπαδοπούλου έχει δώσει στο σενάριο στοιχεία από το προσωπικό της ύφος, τον χαρακτήρα και το ιδιαίτερο χιούμορ της.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό το κανάλι πρόκειται να προβληθεί η νέα σειρά, ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα κάνει πρεμιέρα.

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε ο τίτλος της παραγωγής, ούτε το αν η ίδια η Δήμητρα Παπαδοπούλου θα συμμετέχει τελικά στο καστ.

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