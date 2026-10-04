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Νίκησε για πρώτη φορά την Σερβία εκτός έδρας σε επίσημο αγώνα. Νίκησε την Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανεξαρτήτως έδρας. Και, για 89 λεπτά, πίστεψε (και όχι άδικα) ότι μπορούσε να νικήσει για πρώτη φορά και την Ολλανδία.

Παρά το τελικό 2-2 με τους Οράνιε, η Εθνική Ελλάδας παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro2028.

Μετά την συναρπαστική ισοπαλία με την ομάδα του Τσάβι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται στην (και πάλι κατάμεστη) Τούμπα την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ (Κυριακή 04/10, 21:45), η οποία προέρχεται από την πρώτη της νίκη στον όμιλο (2-0 την Σερβία στο Μόναχο).

Το παρατσούκλι των Γερμανών είναι «panzer», ήτοι «τανκ» λόγω της φυσικής δύναμης, της τακτικής πειθαρχίας, της αυταπάρνησης και της αδιάκοπης αποτελεσματικότητας, στοιχεία που η Ελλάδα… εκμηδένισε επί της ουσίας στην ιστορική της νίκη στο Άουγκσμπουργκ.

Με οδηγό εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιχειρήσει να ντουμπλάρει τις νίκες επί των Γερμανών ή τουλάχιστον να μην χάσει, ώστε να παραμείνει σίγουρα στην πρώτη δυάδα και να υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία με την τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια.

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Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ και να βρει το πρώτο του γκολ ο καταπληκτικός, παρότι δεν έχει σκοράρει ακόμα, Βαγγέλης Παυλίδης.

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