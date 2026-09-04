Περισσότερο παιχνίδι και λιγότερη «διδασκαλία» ζητά το ΙΕΠ για την εκμάθηση Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο.

Με παιχνίδι, τραγούδια, ιστορίες και βιωματικές δραστηριότητες θα δομηθεί η επαφή των παιδιών του Νηπιαγωγείου με την Αγγλική Γλώσσα και τη σχολική χρονιά 2026-2027, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τα Αγγλικά δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστό μάθημα, αλλά εντάσσονται στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και συνδέονται με τις θεματικές και τις δραστηριότητες της τάξης.

Οι οδηγίες είναι σαφείς και προβλέπουν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν διδάσκεται γραμματική και δεν απαιτείται από τα παιδιά να μάθουν να γράφουν ή να διαβάζουν Αγγλικά. Η έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο και στην επικοινωνία. Τραγούδια, ρίμες, ποιήματα, ιστορίες, παιχνίδια, κατασκευές, εικόνες και πραγματικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται για να έρθουν τα παιδιά σε φυσική επαφή με τη γλώσσα. Παράλληλα, εφαρμόζεται η προσέγγιση CLIL, ώστε η Αγγλική Γλώσσα να συνδέεται με θεματικές του προγράμματος, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η κοινωνική ανάπτυξη, η κίνηση και οι τέχνες.

Το ΙΕΠ δίνει έμφαση στον χρόνο που χρειάζεται κάθε παιδί και στην ενεργό συμμετοχή χωρίς πίεση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία του/της νηπιαγωγού με τον/την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας. Στόχος δεν είναι τα παιδιά να μάθουν κανόνες και να γράφουν στα Αγγλικά, αλλά να εξοικειωθούν με τη γλώσσα μέσα από ένα παιγνιώδες, δημιουργικό και παιδοκεντρικό περιβάλλον.

Δείτε τις οδηγίες εδώ

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