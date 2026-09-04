Στιγμιότυπα από το «The Road Show» της νέας σεζόν.

Η αγαπημένη εκπομπή του «The Road Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για μία ακόμη σεζόν στο ανανεωμένο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός παρουσιαστής, αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε μέρη της Ελλάδας, να γνωρίσει τους ντόπιους, να δοκιμάσει γεύσεις και να ακούσει νέες ιστορίες που θα μεταφέρει στο τηλεοπτικό κοινό.

Στα ταξίδια μαζί του, θα βρίσκεται και φέτος ο Διονύσης Κυπριώτης. Με γνώμονα το χιούμορ και την καλή διάθεση θα γνωρίσουν μαζί «άγνωστα» χωριά της χώρας, θα αντιμετωπίσουν νέες «προκλήσεις» και θα ταξιδέψουν στην… Αρχαία Ελλάδα.

Στο πρώτο teaser της νέας σεζόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι συνταξιδιώτες του, είχαν εμφανιστεί στην κάμερα ντυμένοι… αρχαίοι έλληνες, με το βίντεο να κερδίζει την προσοχή των τηλεθεατών.

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Αντίστοιχα, το απόγευμα της Πέμπτης, μέσω του επίσημου λογαριασμού του ΑΝΤ1 στα social media, ήρθε στη δημοσιότητα το νέο σύντομο teaser που χαρίζει μία μικρή γεύση στους τηλεθεατές για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

«Στο #TheRoadshow ξέρεις από πού ξεκινάς, ποτέ όμως ποιον θα συναντήσεις! Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1», γράφει η σχετική λεζάντα.

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