Το 13ο Grand Prix στην Ιταλία έρχεται ζωντανά την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Μία ακόμη απρόβλεπτη αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα, έρχεται με το 13ο Grand Prix της Formula 1, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν, καθώς η ιταλική ομάδα έχει κερδίσει 20 φορές από το 1950 έως σήμερα. Το 1988 μάλιστα η νίκη του Μπέργκερ στη Μόντσα έσπασε το σερί των ανίκητων τότε McLaren των Σένα και Προστ.

Από το 2007 μέχρι σήμερα οι κόκκινοι έχουν πάρει μόνο 3 νίκες στη Μόντσα: Αλόνσο (2010), Λεκλέρκ (2019, 2024). Πέρυσι στη Μόντσα κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull.

Ο Χάμιλτον έχει κερδίσει περισσότερες φορές από κάθε άλλο οδηγό στη Μόντσα: 2012 (McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018 (Mercedes).

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Αν καταφέρει να επαναλάβει το ανδραγάθημα φέτος θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της F1, που θα έχει κερδίσει με 3 διαφορετικές ομάδες στην ίδια πίστα.

Η νίκη του Νόρις στον προηγούμενο αγώνα στην Ολλανδία ήταν η 2 η συνεχόμενη, με τον πρωταθλητή να βρίσκεται σε άνοδο. Την ίδια στιγμή η McLaren έχει ανταγωνιστικό μονοθέσιο σε πίστες με πολλές στροφές, όπως η Ουγγαρία και η Ολλανδία.

Αλλά στη Μόντσα το πρώτο ζητούμενο είναι η τελική ταχύτητα στην ευθεία και το δεύτερο η ισορροπία κρατήματος στο φρενάρισμα. Η Red Bull έχει την πιο ισχυρή υβριδική μηχανή σύμφωνα με τις μετρήσεις της FIA, ενώ η Ferrari θα φέρει μια 2 η αναβάθμιση στη δική της μηχανή που εκτιμάται στα 15PS.

Είναι αυτά αρκετά για να δώσουν στους κόκκινους πλεονέκτημα εντός έδρας;

Βαθμολογία Οδηγών και Βαθμολογία Κατασκευαστών

• Αντονέλι 242 - Mercedes 425

• Ράσελ 183 - Ferrari 338

• Χάμιλτον 183 - McLaren 263

• Νόρις 159 - Red Bull Racing 186

• Λεκλέρκ 155 - Racing Bulls 66

•Φερστάπεν - 112 Alpine 63

• Πιάστρι 104 - Haas 21

Η πίστα της Μόντσα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά: Μήκος 5.793m, 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες.

Απαιτείται αεροδυναμική διαμόρφωση με ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές, που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5.

Το ρεκόρ υψηλότερης μέσης ωριαίας ταχύτητας αγώνα, έχει σημειωθεί από τον Μ. Σουμάχερ με Ferrari στη Μόντσα το 2003: 247.586 km/h το 2003. H Ferrari για να τον τιμήσει έχει ένα ειδικό σχέδιο στα μονοθέσιά της.

Η υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε γύρο κατατακτήριων, με 264.362 km/h, έχει σημειωθεί επίσης στη Μόντσα από το Λιούις Χάμιλτον με Mercedes το 2020, από όπου προκύπτει και ο τίτλος «Ναός της Ταχύτητας». Το οδόστρωμα της πίστας ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις των χώρων για το κοινό.

Η πίστα βρίσκεται σ’ ένα Μητροπολιτικό Πάρκο με αιωνόβια δέντρα λίγο έξω από το Μιλάνο. Το πρώτο GP έγινε εκεί το 1921, φέτος είναι το 95ο.

Ο Έντσο Φεράρι ζητούσε μετ’ επιτάσεως από τους μηχανικούς του, να έχουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της ομάδας ειδικά για τη Μόντσα.

Αυτό το πνεύμα έδωσε μέχρι σήμερα 20 νίκες στη Ferrari, η οποία είναι η πολυνίκης ομάδα, και ακολουθούν McLaren (11), Mercedes (9), Alfa Romeo (8).

Αυτό το πνεύμα ώθησε, επίσης, τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να σπάσει το σερί των McLaren το 1988 και να κερδίσει για λογαριασμό της Ferrari λίγες μέρες μετά το θάνατο του Έντσο. Από τότε η Ferrari έχει κερδίσει μόνο 10 φορές με τους Σουμάχερ (5), Μπαρικέλο (2), Λεκλέρκ (2), Αλόνσο.

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+ και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Η εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 15:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι όπως πάντα, γεμάτη ρεπορτάζ και αποκλειστικά θέματα, μεταξύ των οποίων και μία συνέντευξη του επικεφαλής της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι.

Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Μόντσα, Τάκης Πουρναράκης και Μαρία Ανδρεάδη θα μας μεταφέρουν τον παλμό της πίστας από την καρδιά της δράσης.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ καλεσμένοι στο στούντιο θα βρίσκονται 3 οδηγοί αγώνων:

Ο Δημήτρης Παπαναστασίου, που αγωνίζεται στο McLaren Trophy, και οι Jean Paul Καρράς και Philippe Armand Καρράς, που αγωνίζονται στην Ισπανική Formula 4.

Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Πάνος Σεϊτανίδης.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται όσα συνέβησαν στο ιταλικό Grand Prix το 1988.

Ο αγώνας αυτός στη Μόντσα παραμένει μία από τις πιο συγκινητικές και μυθικές στιγμές στην ιστορία της Formula 1.

Ήταν η πρώτη εμφάνιση της Ferrari στον εντός έδρας αγώνα της μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, Έντσο Φερράρι, που είχε φύγει από τη ζωή λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η McLaren κυριαρχούσε απόλυτα, σαρώνοντας κάθε νίκη.

Στη Μόντσα, ο Αλέν Προστ εγκατέλειψε νωρίς λόγω προβλήματος στον κινητήρα, αφήνοντας τον Άιρτον Σένα να οδηγεί άνετα την κούρσα. Ωστόσο, μόλις δύο γύρους πριν από την καρό σημαία, η επαφή του Σένα με τον Ζαν-Λουί Σλεσέρ στην πρώτη στροφή έθεσε τομονοθέσιο του Βραζιλιάνου εκτός μάχης.

Μέσα σε ένα παραλήρημα ενθουσιασμού από τους Τιφόζι, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ πέρασε στην πρωτοπορία, με τον Μικέλε Αλμπορέτο να ακολουθεί.

Η Ferrari σημείωσε ένα ανεπανάληπτο «1 – 2», σπάζοντας το απόλυτο σερί της McLaren και αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του «Κομεντατόρε».

{https://www.youtube.com/watch?v=WKl2bbYHGik}

Αναλυτικά οι μεταδόσεις και οι εκπομπές του 13ου Grand Prix στην Ιταλία σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

• F1 FP1 4/9 13:30 ANT1+

• F2 Qualifying 4/9 15:55 ANT1+

• F1 FP2 4/9 17:00 ANT1+

• F3 Sprint Race 5/9 10:30 ANT1+

• F1 FP3 5/9 13:30 ANT1+

• F2 Sprint Race 5/9 15:15 ANT1+

• F1 Qualifying 5/9 17:00 ANT1+

• F3 Feature Race 6/9 09:15 ANT1+

• F2 Feature Race 6/9 10:45 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 6/9 15:00 ANT1, ANT1+

• F1 Race 6/9 16:00 ANT1, ANT1+

• F1 Formula 1 Show 6/9 Με τη λήξη του αώνα ΑΝΤ1+

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.