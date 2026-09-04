Η Κατερίνα Στικούδη στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε καλεσμένη σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», όπου παραχώρησε μία σύντομη, αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλος.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, εμφανίστηκε στις κάμερες ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαρούμενη και με αφορμή τη συνάντησή της με την Ανθή Βούλγαρη, θέλησε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνη.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της στο πλατό, μίλησε στην παρουσιάστρια αναφέροντας: «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ! Σε ξέρω πολλά χρόνια, χαίρομαι για ό,τι έχεις καταφέρει γιατί δε σου χαρίστηκε τίποτα, έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες και σαν μανούλα είσαι καταπληκτική και μπράβο σου! Έπρεπε να τα πω αυτά», τόνισε αρχικά.

Μάλιστα, στο τέλος της συζήτησης, θέλησε να προσθέσει: «Σε αγαπώ πάρα πολύ, το λέω με αγάπη. Είσαι πολύ δυνατή, μπορείς να κάνεις τα πάντα... Εγώ λέω σε όλες τις γυναίκες ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε».

Η Κατερίνα Στικούδη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Η Κατερίνα Καινούργιου, κατά την παρουσία της στην «Κοινωνία Ώρα Mega», μίλησε για ζητήματα που αφορούν την καριέρα της, την οικογένειά της, τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά.

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Σε ό,τι αφορά τον σύντροφό της, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Δηλαδή, θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου, εκείνος τα δικά του».

Και σε άλλο σημείο συνέχισε: «Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν γίνεσαι γονιός… Εγώ πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου… Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά… Δεν τελειώνει η ζωή…».

«Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορέσω να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Είναι δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά. Τα παιδιά τώρα είναι 5 και 2,5 ετών… Έχω τρία παιδιά, το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης (σ.σ ο σύζυγός της). Είμαστε 17 χρόνια μαζί», κατέληξε η Κατερίνα Στικούδη.

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