Καθηλωτική εικόνα και premium σχεδιασμός.

Η POCO, κορυφαίο brand μεταξύ των νεαρών φανατικών της τεχνολογίας, παρουσίασε σήμερα τα POCO F9 Ultra και POCO F9 Pro, συνεχίζοντας την πορεία της σειράς F στην premium flagship κατηγορία. Σχεδιασμένη για κορυφαίες επιδόσεις, η σειρά POCO F9 κάνει ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα στο gaming, ενώ παράλληλα φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στην οθόνη, τη φωτογραφία και την αυτονομία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη flagship εμπειρία. Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος, η POCO ανακοίνωσε επίσης το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας της με την Bose, παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο του ήχου, με στόχο να προσφέρει στους χρήστες σε όλο τον κόσμο καθαρό, καθηλωτικό και υψηλής ποιότητας ήχο από το smartphone τους.

«Καθώς η POCO συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην premium flagship κατηγορία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανατροπή των καθιερωμένων μέσα από νέες τεχνολογίες και καινοτομίες», δήλωσε ο Kang Lou, Senior Product Marketing Manager και εκπρόσωπος της POCO Global. «Με το POCO F9 Ultra, προσφέρουμε κορυφαίες επιδόσεις μέσα από τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες στο gaming, ενώ το POCO F9 Pro συνδυάζει flagship gaming ισχύ με μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εμπειρία για ακόμη περισσότερους χρήστες. Μαζί, τα μοντέλα της σειράς POCO F9 έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ενός ολοένα πιο απαιτητικού και διαφορετικού κοινού, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις και εξαιρετική αξία».

Ultra επιδόσεις για κυριαρχία στο gaming στα 185FPS

Οι επιδόσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της σειράς POCO F9, με την flagship αρχιτεκτονική διπλού chipset να ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία. Και οι δύο συσκευές βασίζονται στις νεότερες flagship mobile πλατφόρμες της Qualcomm, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις και ταχύτητα στο απαιτητικό multitasking, τις πιο σύνθετες εργασίες και το gaming. Στην κορυφή της σειράς, το POCO F9 Ultra εξοπλίζεται με την πλατφόρμα Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile και επιτυγχάνει εντυπωσιακό σκορ 4.165.108 στο AnTuTu¹, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε smartphone της POCO. Για πρώτη φορά στη σειρά F, και τα δύο μοντέλα συνδυάζουν τους flagship επεξεργαστές τους με το ειδικό chipset VisionBoost D8, το οποίο αναλαμβάνει την επεξεργασία των γραφικών και επιτρέπει Smart frame rate² έως και 185FPS³, κορυφαίο για την κατηγορία. Παράλληλα, το Smart frame rate² και το AI Super Resolution⁴ μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, προσφέροντας πιο ομαλή κίνηση και μεγαλύτερη ευκρίνεια για ακόμη πιο ρεαλιστική gaming εμπειρία. Το POCO F9 Ultra διαθέτει επίσης αποθηκευτικό χώρο έως και 1TB⁵, προσφέροντας άπλετο χώρο για παιχνίδια, εφαρμογές και multimedia περιεχόμενο.

Πέρα από το hardware, η σειρά POCO F9 ενσωματώνει το WildBoost Engine, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία gaming. Ξεχωρίζει η υποστήριξη παιχνιδιών σε εξαιρετικά υψηλό ρυθμό 185FPS³. Σε σύγκριση με τα 120FPS, προσφέρει 65 επιπλέον frames ανά δευτερόλεπτο και μειώνει το refresh interval κατά 3ms, επιτρέποντας στους παίκτες να εντοπίζουν νωρίτερα τους αντιπάλους τους και να αντιδρούν ταχύτερα. Η εξαιρετικά ομαλή αυτή εμπειρία υποστηρίζεται εγγενώς σε περισσότερους από 20 τίτλους⁶, ενώ ακόμη 5 παιχνίδια μπορούν να φτάσουν τα 185FPS³ μέσω του Smart frame rate². Παράλληλα, το Game Color Enhancement⁷ επιτρέπει ακριβέστερη προσαρμογή των γραφικών, με πιο ζωντανή απεικόνιση και μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο άμεσος ρυθμός δειγματοληψίας αφής 4.800Hz⁸, ο ρυθμός δειγματοληψίας αφής 10 σημείων 480Hz⁹ και ο εξαιρετικά υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας γυροσκοπίου 200Hz¹⁰ μεταφράζουν κάθε άγγιγμα, swipe και κίνηση σε γρήγορο και ακριβή χειρισμό.

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Το σύστημα ψύξης POCO 3D IceLoop ολοκληρώνει την εμπειρία υψηλών επιδόσεων, βοηθώντας ολόκληρη τη σειρά να διατηρεί ομαλή και σταθερή λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια απαιτητικών gaming sessions.

Καθηλωτική εικόνα και premium σχεδιασμός

Η σειρά POCO F9 διαθέτει οθόνες POCO HyperRGB AMOLED με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανανέωσης 185Hz¹¹, προσφέροντας εντυπωσιακά ομαλή εικόνα σε διαφορετικά σενάρια χρήσης. Το POCO F9 Ultra διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,9 ιντσών¹², ενώ το POCO F9 Pro ενσωματώνει την ίδια flagship τεχνολογία οθόνης σε πιο compact σώμα 6,59 ιντσών, για πιο άνετο χειρισμό. Στην καρδιά και των δύο οθονών βρίσκεται η τεχνολογία POCO HyperRGB.

Η πλήρης RGB subpixel δομή αξιοποιεί κάθε κόκκινο, πράσινο και μπλε subpixel, προσφέροντας ευκρινή και ζωντανά γραφικά αντίστοιχα μιας οθόνης 2K, με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η σειρά σηματοδοτεί το παγκόσμιο ντεμπούτο του νέου φωτεινού υλικού M11, που επιτρέπει μέγιστη φωτεινότητα έως 4.500 nits σε διαφορετικά σενάρια και έως 10.000 nits για HDR περιεχόμενο¹³, προσφέροντας εντυπωσιακές φωτεινές λεπτομέρειες, βαθύτερη αντίθεση και μεγαλύτερη ευκρίνεια σε κάθε σκηνή.

Η άνεση είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα της εικόνας. Η σειρά POCO F9 παρουσιάζει το Xiaomi Vision Care, την πρώτη ολοκληρωμένη λύση της POCO για την προστασία των ματιών, έχοντας λάβει τετραπλή πιστοποίηση TÜV Rheinland Eye Care¹⁴. Είτε πρόκειται για πολύωρη ανάγνωση, συνεχόμενη παρακολούθηση βίντεο ή scrolling αργά το βράδυ, η σειρά POCO F9 συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης των ματιών.

Και τα δύο μοντέλα υιοθετούν μια εκλεπτυσμένη, premium σχεδιαστική προσέγγιση. Το POCO F9 Ultra διαθέτει dynamic light στην πίσω επιφάνεια, με εξατομικευμένα εφέ για εισερχόμενες κλήσεις, ειδοποιήσεις, gaming και μουσική, χαρίζοντας στη συσκευή μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα. Το POCO F9 Pro παρουσιάζει για πρώτη φορά στην POCO full-panel luminous design¹⁵ στην έκδοση Aurora Green, δημιουργώντας μια απαλή και ομοιόμορφη λάμψη στο σκοτάδι έπειτα από έκθεση στο ηλιακό ή τεχνητό φως¹⁶. Οι χρήστες μπορούν ακόμη να δημιουργήσουν τα δικά τους φωτεινά μοτίβα χρησιμοποιώντας blue-violet laser pointer¹⁷.

Sound by Bose: Η συνεργασία εξελίσσεται για premium εμπειρία ήχου

Η σειρά POCO F9 αναβαθμίζει περαιτέρω την premium εμπειρία ήχου μέσα από προηγμένο hardware και software, καθώς και από κοινού ακουστική ρύθμιση με την τεχνολογία Sound by Bose. Το POCO F9 Ultra συνδυάζει δύο συμμετρικά stereo ηχεία 1115D master-grade με ένα εξαιρετικά μεγάλο ανεξάρτητο subwoofer 1620, δημιουργώντας μια πραγματική εμπειρία ήχου 2.1 καναλιών¹⁸, με μεγαλύτερη σταθερότητα στην ηχητική εικόνα, βαθύτερα μπάσα και ευρύτερο soundstage¹⁹. Αντίστοιχα, το POCO F9 Pro διαθέτει δύο συμμετρικά super-linear stereo ηχεία 1115F με Sealed Cavity Design¹⁸, προσφέροντας πλούσιες μεσαίες συχνότητες, καθαρές υψηλές συχνότητες και λεπτομερή απόδοση σε όλο το φάσμα του ήχου.

Πέρα από το hardware, δύο επαγγελματικά ρυθμισμένα sound profiles είναι διαθέσιμα σε ολόκληρη τη σειρά: το Dynamic, για αυθεντικά και γεμάτα μπάσα, και το Balanced, για ισορροπημένη συνολική απόδοση και καθαρά φωνητικά. Παράλληλα, η ρύθμιση μέσω της τεχνολογίας Sound by Bose προσφέρει λεπτομερή ήχο σε χαμηλή ένταση και καθαρή απόδοση χωρίς παραμορφώσεις σε υψηλή ένταση, διατηρώντας μια αυθεντική εμπειρία ακρόασης σε κάθε επίπεδο έντασης.

Η συνεργασία φέρνει επίσης μια νέα mobile gaming εμπειρία και στις δύο συσκευές με το νέο Game audio mode²⁰. Η λειτουργία ενισχύει τον ήχο των βημάτων, ώστε οι παίκτες να αντιλαμβάνονται ευκολότερα την κατεύθυνσή τους, διατηρώντας παράλληλα τη λεπτομέρεια στους πυροβολισμούς, τις φωνές και τα υπόλοιπα ηχητικά εφέ εντός του παιχνιδιού. Έτσι, μπορούν να αναγνωρίζουν ευκολότερα κρίσιμες ηχητικές ενδείξεις, να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατεύθυνσή τους και να παραμένουν πλήρως προσηλωμένοι στο παιχνίδι.

Μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας και HyperCharge πλήρους ταχύτητας

Η σειρά POCO F9 προσφέρει εξαιρετική αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, σχεδιασμένη για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το POCO F9 Ultra διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει ενσωματωθεί ποτέ στη σειρά POCO F, χωρητικότητας 8.050mAh (typ) και με περιεκτικότητα silicon-carbon 16%, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή πυκνότητα σε ένα λεπτό σώμα και προσφέροντας αξιόπιστη αυτονομία δύο ημερών²¹. Το POCO F9 Pro διαθέτει μπαταρία 6.330mAh (typ), εξασφαλίζοντας αυτονομία για ολόκληρη την ημέρα, διατηρώντας παράλληλα compact σχεδιασμό.

Το ευέλικτο σύστημα HyperCharge συνδυάζει 100W ενσύρματη²² και 50W ασύρματη φόρτιση HyperCharge²³ σε ολόκληρη τη σειρά, επιτρέποντας γρήγορη αναπλήρωση της μπαταρίας. Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν επίσης κορυφαία για την κατηγορία ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 27W και ασύρματη αντίστροφη φόρτιση 22,5W²⁴, μετατρέποντας το smartphone σε μια πρακτική πηγή ενέργειας για άλλες συσκευές.

Η πρώτη ultra-clear κάμερα 200MP της POCO με flagship δυνατότητες

Κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της φωτογραφίας, η σειρά POCO F9 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην POCO ένα ultra-clear σύστημα κάμερας 200MP, με OIS και στα δύο μοντέλα. Η ειδική λειτουργία 200MP αποτυπώνει εξαιρετική λεπτομέρεια, προσφέροντας μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία στο cropping, το reframing και την επεξεργασία μετά τη λήψη. Το σύστημα συμπληρώνεται από μια ευκρινή μπροστινή κάμερα 32MP, για καθαρές και λεπτομερείς selfies.

Για λήψεις από μεγάλη απόσταση, το POCO F9 Ultra διαθέτει flagship περισκοπική telephoto κάμερα 5x, που φέρνει ακόμη και τα μακρινά θέματα σε καθαρή εστίαση. Σε συνδυασμό με 10x lossless zoom και 20x AI Ultra Zoom, αποτυπώνει ευκρινείς και σταθερές λεπτομέρειες σε κάθε σενάριο. Το POCO F9 Pro διαθέτει floating telephoto κάμερα 50MP 2.5x, με δυνατότητα εστίασης από απόσταση μόλις 10cm, καλύπτοντας με ευκολία από super macro κοντινές λήψεις μέχρι μακρινά τοπία. Σε ολόκληρη τη σειρά, το Live cinematography προσθέτει κινηματογραφική αισθητική στα βίντεο, με λήψη 4K ultra HD, αυτοματοποιημένες μεταβάσεις εστίασης και ομαλές εναλλαγές φακών, μετατρέποντας τις καθημερινές στιγμές σε συναρπαστικές οπτικές ιστορίες.

Η σειρά POCO F9 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσα στον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης και τις διαθέσιμες εκδόσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.