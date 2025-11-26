Με τεχνολογία ήχου Bose, η σειρά POCO F8 εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ακουστική των κινητών συσκευών.

Η POCO, η αγαπημένη εταιρεία της νέας γενιάς φανατικών της τεχνολογίας, παρουσίασε σήμερα τα POCO F8 Ultra και POCO F8 Pro σε μια εκδήλωση στο Μπαλί, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο του brand στην premium κατηγορία. Πρόκειται για ορόσημο που αποτελεί το πιο τολμηρό βήμα της POCO μέχρι σήμερα, καθιστώντας την ένα από τα κορυφαία brand smartphone, ενώ συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετική αξία μέσω της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η POCO ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Bose, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του ήχου, και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Sound by Bose στη νέα σειρά F8. Ενωμένες από ένα κοινό πάθος για την απόδοση και την καινοτομία, η POCO και η Bose προσφέρουν καθαρό, καθηλωτικό και υψηλής ποιότητας ήχο στους χρήστες κινητών τηλεφώνων σε όλο τον κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της ακρόασης σε κινητά.

«Μέσα από επτά χρόνια αφοσιωμένης προσπάθειας, η POCO έχει εξελιχθεί σε βασικό παίκτη στην αγορά των smartphone, αμφισβητώντας συνεχώς τις συμβάσεις μέσω καινοτομιών», δήλωσε η Kang Lou, Senior Product Marketing Manager και εκπρόσωπος της POCO Global. «Η σειρά POCO F8 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ενός πιο απαιτητικού και ποικιλόμορφου κοινού, με το POCO F8 Ultra να αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τα μοντέλα ναυαρχίδες, ενώ το POCO F8 Pro παραμένει πιστό στη φιλοσοφία μας να προσφέρουμε ισχυρές, ολοκληρωμένες εμπειρίες ναυαρχίδας σε περισσότερους χρήστες. Καθώς η POCO εισέρχεται στην premium κατηγορία , το brand θα παραμείνει προσηλωμένo στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξίας που είναι προσιτά σε όλους».

POCO F8 Ultra: Η Ultimate ναυαρχίδα

Δίνοντας την εκκίνηση στη νέα σειρά POCO F8, το POCO F8 Ultra ορίζει τι πρέπει να είναι μια ναυαρχίδα επόμενης γενιάς. Η αρχιτεκτονική διπλού chipset, που συνδυάζει το Snapdragon® 8 Elite Gen 5 με το αναβαθμισμένο chipset VisionBoost D8, απελευθερώνει πλήρως τις δυνατότητες της συσκευής. Συμπληρωμένο από μια premium ακουστική εμπειρία που αξιοποιεί την τεχνολογία Sound by Bose, το POCO F8 Ultra συνδυάζει premium ήχο, εντυπωσιακά γραφικά, φωτογραφία επαγγελματικού επιπέδου και μοντέρνο στυλ που ενσαρκώνει το νέο πρότυπο για μια high-end εμπειρία smartphone.

Ultimate απόδοση χάρη στη συνέργεια hardware-software

Από τα πρώτα smartphone που διαθέτουν Snapdragon® 8 Elite Gen 5, το POCO F8 Ultra επιτυγχάνει βαθμολογία AnTuTu που ξεπερνά τα 3.944.934. ¹ Για να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση των παιχνιδιών, το POCO F8 Ultra είναι επίσης εξοπλισμένο με το αναβαθμισμένο chipset VisionBoost D8, επιτρέποντας σε κάθε παιχνίδι² να επωφεληθεί από τρεις βασικές λειτουργίες απόδοσης: Smart Frame Rate έως 120 FPS, Super Resolution έως 1,5K και Game HDR.³ Εισάγει επίσης AI Super Resolution⁴ μέσω του νέου του GEX module, ειδικά βελτιστοποιημένο για πέντε δημοφιλείς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των Call of Duty: Mobile και Honkai: Star Rail. Σε δοκιμές απόδοσης, ένα παιχνίδι RPG διατήρησε 4,5 ώρες παιχνιδιού στα 120 FPS με ενεργοποιημένα τα AI Super Resolution²³ και Game HDR, χωρίς να παρουσιάσει πτώση στην απόδοση ή την οπτική ποιότητα.²⁵

Σε επίπεδο λογισμικού, η βελτιστοποίηση WildBoost ρυθμίζει με ακρίβεια την κατανομή του φορτίου της CPU και την απόδοση της GPU, με αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερη θερμότητα. Για να προσφέρει μια πραγματικά ομαλή εμπειρία παιχνιδιού, το POCO F8 Ultra βελτιστοποιεί επίσης ειδικά τα χαμηλά frame rates 1%. Στα παιχνίδια, ο μέσος ρυθμός καρέ αντικατοπτρίζει τη συνολική ταχύτητα, αλλά οι σύντομες πτώσεις στην απόδοση μπορούν να διαταράξουν την εμπειρία παιχνιδιού. Εδώ είναι που ο χαμηλός ρυθμός καρέ 1% γίνεται σημαντικός: αντιπροσωπεύει το κατώτατο 1% των καρέ σε μια συνεδρία, παρακολουθώντας ουσιαστικά τις χειρότερες στιγμές καθυστέρησης. Σε μια δοκιμή παιχνιδιού FPS διάρκειας 2 ωρών που εκτελέστηκε στα 120 FPS, το POCO F8 Ultra επέδειξε ανώτερη σταθερότητα με μέσο ρυθμό καρέ 119,65 FPS και σταθερό χαμηλό ρυθμό καρέ 1% στα 89,71 FPS,⁶ ενώ κατανάλωσε μόνο 3897,27 mW ισχύος,⁶ ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές του.

Η τεχνολογία LiquidCool διατηρεί τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένου gaming χάρη στο σύστημα IceLoop 3D διπλού καναλιού και διπλού στρώματος. Το πρώτο στρώμα διαθέτει μια μεγαλύτερη κυρτή επιφάνεια ευθυγραμμισμένη με τη μητρική πλακέτα, ενώ το δεύτερο στρώμα έχει μια μικρότερη κυρτή επιφάνεια αφιερωμένη στο SoC, και ο dual-loop σχεδιασμός λαμβάνει επίσης υπόψη τη θερμότητα από τη μονάδα κάμερας. Σε συνδυασμό με ένα σύστημα IceLoop 6700 mm²,⁶ το σύστημα διασκορπίζει αποτελεσματικά τη θερμότητα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων λειτουργίας.

Επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του ήχου σε κινητά

Ο ήχος βρίσκεται στο επίκεντρο του POCO F8 Ultra με ένα σύστημα ήχου για κινητά που αξιοποιεί την τεχνολογία Sound by Bose. Η Bose, παγκοσμίως γνωστή για την ηγετική της θέση στον τομέα του ήχου και την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας ήχου, διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη των συσκευών. Σε συνεργασία με την προηγμένη ομάδα μηχανικών της POCO, η Bose συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός premium ακουστικού συστήματος με τριπλό ηχείο για το POCO F8 Ultra. Με την εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής 2.1 καναλιών, αυτό το σύστημα ξεπερνά τους εγγενείς περιορισμούς του σχεδιασμού των συμπαγών smartphone. Για πρώτη φορά, σε μια κινητή συσκευή ήχου, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν πλούσια μπάσα, λεπτομερή ήχο, καθαρές φωνές και μια καθηλωτική ηχητική απόδοση, προσφέροντας μια πραγματικά επαναστατική εμπειρία ήχου σε κινητές συσκευές.

Η συνεργασία εισάγει δύο ξεχωριστά προφίλ ήχου για τη σειρά POCO F8: το «Dynamic» για αυθεντικό και γεμάτο χαρακτήρα μπάσων και το «Balanced» για συνολικά ισορροπημένες και καθαρές φωνές. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το προφίλ που ταιριάζει στις προτιμήσεις τους, βελτιώνοντας τον ήχο σε παιχνίδια, streaming και μουσική.

«Στη Bose, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την POCO, με στόχο να προσφέρουμε ήχο υψηλής ποιότητας σε μια νέα γενιά χρηστών smartphone, δήλωσε ο Nick Smith, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Διευθύνων Σύμβουλος Στρατηγικής της Bose. «Συνδυάζοντας την εμπειρία της Bose στην ακουστική μηχανική με την καινοτομία της POCO στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, η σειρά POCO F8 επιτυγχάνει ένα επίπεδο καθαρότητας και βάθους που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες του ήχου στα smartphones».

«Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με την Bose», δήλωσε η Kang Lou, Senior Product Marketing Manager και Spokesperson της POCO Global. «Για πολλούς νέους σήμερα, το smartphone είναι ταυτόχρονα η κονσόλα παιχνιδιών και το κύριο ηχείο τους, καθιστώντας τον υψηλής ποιότητας ήχο απαραίτητο. Μετά από μήνες κοινού έργου, από το σχεδιασμό του υλικού έως τη ρύθμιση της ακουστικής εμπειρίας, αυτή η συνεργασία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την POCO, καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε πώς ο ήχος υψηλής ποιότητας μπορεί να εμβαθύνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την τεχνολογία».

