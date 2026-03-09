Οι κομμωτές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για ζητήματα βιωσιμότητας, από τη χρήση ενέργειας και νερού μέχρι τις διατροφικές επιλογές ή ακόμη και την επιλογή τράπεζας.

Οι κομμωτές ίσως αποδειχθούν ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα ισχυρό «όπλο» στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Νέα έρευνα δείχνει ότι τα κομμωτήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι όπου ξεκινούν ουσιαστικές συζητήσεις για το περιβάλλον και την καθημερινή βιωσιμότητα, επηρεάζοντας πραγματικά τις συνήθειες των ανθρώπων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του University of Bath, σε συνεργασία με τα University of Oxford, Cardiff University και University of Southampton, και αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να παίξει μια καθημερινή επαγγελματική σχέση με το κοινό στην ευαισθητοποίηση για το κλίμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κομμωτήρια αποτελούν χώρους εμπιστοσύνης, κοινωνικής επαφής και συζήτησης, όπου οι πελάτες αισθάνονται άνετα να μοιραστούν σκέψεις και να ακούσουν νέες ιδέες.

Σε αυτό το περιβάλλον χαλαρής επικοινωνίας, οι κομμωτές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για ζητήματα βιωσιμότητας, από τη χρήση ενέργειας και νερού μέχρι τις διατροφικές επιλογές ή ακόμη και την επιλογή τράπεζας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σχέση που χτίζεται ανάμεσα σε κομμωτή και πελάτη συχνά διαρκεί χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, γεγονός που δημιουργεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης που είναι σπάνιο για πολλές άλλες επαγγελματικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές συνεντεύξεις με 30 ιδιοκτήτες και διευθυντές κομμωτηρίων σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με τους πελάτες τους για θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Παράλληλα εφαρμόστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε 25 «πράσινα» κομμωτήρια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τοποθετήθηκαν στους καθρέφτες μικρές κάρτες με οικολογικές συμβουλές, γνωστές ως “Mirror Talkers”. Οι κάρτες αυτές λειτουργούσαν ως αφορμή για συζήτηση ανάμεσα στον κομμωτή και τον πελάτη σχετικά με πιο βιώσιμες συνήθειες στην καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συζητήσεις αυτές μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Σχεδόν το 73% των πελατών δήλωσε ότι είναι πιθανό να αλλάξει τις συνήθειες περιποίησης των μαλλιών του μετά από τέτοιες συζητήσεις. Κάποιοι ανέφεραν ότι άρχισαν να χρησιμοποιούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, να μειώνουν τη θερμοκρασία του ζεστού νερού ή να αλλάζουν συνήθειες και μέσα στο σπίτι τους.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας αφορά τις ίδιες τις αντιλήψεις γύρω από τα «πράσινα» προϊόντα. Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι ένα σαμπουάν είναι οικολογικό απλώς επειδή έχει ανακυκλώσιμη συσκευασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα από τη χρήση σαμπουάν προέρχεται από το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται στο λούσιμο.

Έτσι, απλές συμβουλές όπως το να χρησιμοποιεί κανείς μικρότερη ποσότητα σαμπουάν ή να λούζει τα μαλλιά του λιγότερο συχνά και με χαμηλότερη θερμοκρασία μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού, ενώ παράλληλα εξοικονομούν χρήματα και συχνά βελτιώνουν και την κατάσταση των μαλλιών και του δέρματος.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον όρο «καθημερινοί influencers» για να περιγράψουν επαγγελματίες όπως οι κομμωτές, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με το κοινό και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν στάσεις και συμπεριφορές. Σε αντίθεση με τους διάσημους των κοινωνικών δικτύων, αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν πραγματικές και συχνά προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες τους, γεγονός που κάνει τις συμβουλές τους πιο αξιόπιστες και πειστικές.

Η σημασία αυτού του ρόλου γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος του κλάδου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν περισσότερες από 61.000 επιχειρήσεις κομμωτικής και ομορφιάς, οι οποίες συμβάλλουν με περίπου 5,1 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό το εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο κανάλι για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε τοπικές κοινότητες.

Με βάση τα ευρήματα, η μελέτη προτείνει μια σειρά από πρακτικά μέτρα για την αξιοποίηση αυτής της δυναμικής. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η ενσωμάτωση μαθημάτων βιωσιμότητας στην εκπαίδευση και στα προγράμματα μαθητείας των κομμωτών, η ευρύτερη χρήση εργαλείων συζήτησης όπως οι “Mirror Talkers” και η αναγνώριση των κομμωτηρίων ως σημαντικών χώρων δημόσιου διαλόγου για το κλίμα, ιδιαίτερα σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και γυναικών.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Humanities & Social Sciences Communications και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν η κοινωνία θέλει πραγματικά να δημιουργήσει ένα μαζικό κίνημα για δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, τότε θα πρέπει να επενδύσει σε αυτούς τους «αφανείς» παράγοντες επιρροής.