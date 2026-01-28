Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα, 28/1, για τη Λυών, με το ποδόσφαιρο ωστόσο να έρχεται σε «δεύτερη μοίρα».

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Λυών ενόψει του παιχνιδιού για την 8η αγωνιστική της Leauge Phase του Europa League (29/1, 22:00).

Η οικογένεια του «Δικέφαλου του Βορρά» έχει βυθιστεί στο πένθος. Η απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία αλλά και του 54χρονου φιλάθλου που υπέστη ανακοπή στο άκουσμα της μοιραίας είδησης έχει δημιουργήσει βαρύ κλίμα στην ομάδα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τον φωτογραφικό φακό να απεικονίζει τη θλίψη στα μάτια των παικτών. Την ημέρα της τραγωδίας, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με παίκτες της ομάδας είχε μεταβεί στο γήπεδο της Τούμπας ώστε να αποτίσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Η προπόνηση πριν το παιχνίδι διεξήχθει, με άπαντες να τηρούν ενός λεπτού σιγής στα επτά θύματα της τραγωδίας.

Το πέταλο που θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium θα παραμείνει κλειστό, με τους χιλιάδες οπαδούς του «δικεφάλου» που ταξίδευαν στην πόλη του γαλλικού νότου να επιστρέφουν άμεσα στην Ελλάδα μετά την τραγωδία που στοίχησε τη ζωή στους επτά φιλάθλους.

