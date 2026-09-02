Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Αθήνα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δήλωσε πως ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κατάσταση που επικρατεί στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που σχετίζονται με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», σημείωσε και τόνισε: «Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

Η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

{https://x.com/GreeceMFA/status/2095131486374531576}