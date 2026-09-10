Ο Αντώνης Ρέμος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, έχει σφραγίσει με τις ερμηνείες του τις χαρές, τους έρωτες, αλλά και τις πιο βαθιές απώλειες χιλιάδες Ελλήνων.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στη θλίψη το πανελλήνιο, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. θάνατος του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το ελληνικό τραγούδι, αφήνοντας το κοινό του να θρηνεί έναν άνθρωπο που έζησε και αγαπήθηκε χωρίς συμβιβασμούς.

Καθώς αποχαιρετάμε τον καλλιτέχνη, αναζητούμε εικόνες χαράς και ξεγνοιασιάς που μας θυμίζουν όλα όσα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια από αυτές είναι και η εικόνα του να χτυπάει παλαμάκια στην μητέρα του που χορεύει ζεϊμπέκικο σε συναυλία του στη Νίκαια.

Πριν από τέσσερα χρόνια, στο Κατράκειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε μια ιδιαίτερη στιγμή στη σκηνή μαζί με τη μητέρα του, Κλειώ. Ο τραγουδιστής την κάλεσε δημόσια να ανέβει κοντά του ανήμερα της γιορτής της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω στον πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο, αν γουστάρει!».

Η μητέρα του ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του και ανέβηκε στη σκηνή, με τον ίδιο να τραγουδά γονατισμένος μπροστά της όσο εκείνη χόρευε, προσφέροντας μια συγκινητική στιγμή στους θεατές.

{https://www.youtube.com/watch?v=-tIt64FD7LU&t=145s}