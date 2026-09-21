Τι δείχνει έρευνα της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Ο Αχιλλέας Καραμανλής, αδερφός του ιδρυτή της ΝΔ, συνήθιζε να λέει πως «όποιος και αν είναι αρχηγός το κόμμα θα είναι καραμανλικό».



Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι:

-Ο Κώστας Καραμανλής θεωρείται από το 34,1% των πολιτών πως είναι ο πολιτικός αρχηγός της ΝΔ που εκφράζει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Το 27,9% θεωρεί ότι τις εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 11,7% ο Αντώνης Σαμαράς.

-Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ όμως τα πράγματα αλλάζουν. Όσο πάει κανείς πίσω χρονικά τόσο το κόμμα είναι περισσότερο «καραμανλικό», σήμερα ωστόσο είναι «μητσοτακικό». Για παράδειγμα, μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ το 2023 ο Κώστας Καραμανλής στο ερώτημα «ποιος εκφράζει τις πολιτικές αρχές και αξίες του κόμματος» συγκεντρώνει 20,9%, στους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών του 2024 18,4% και μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν πως σήμερα θα ψηφίσουν ΝΔ 8,7%!

Αντιστοίχως ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει 7,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ στις εκλογές του 2023, 6,4% στις ευρωεκλογές του 2024 και μόλις 1,1% σε αυτούς που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν σήμερα τη ΝΔ. Ακριβώς αντίστροφα είναι όμως τα αποτελέσματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Στις εκλογές του 2023 το 64,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύουν ότι τις πολιτικές αρχές και αξίες του κόμματος εκφράζει ο Κ. Μητσοτάκης, ποσοστό που ανέρχεται σε 66,8% όσων ψήφισαν ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024 και στο τεράστιο 85,9% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν σήμερα ΝΔ!

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Το κόμμα, συνεπώς, σήμερα είναι «μητσοτακικό», πρωτίστως βέβαια γιατί ένα μεγάλο ποσοστό παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ έχουν αποχωρήσει, κινούμενοι πλέον δεξιότερα της σημερινής ΝΔ!

Στο ερώτημα «Ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της ΝΔ», στο σύνολο του πληθυσμού, το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να είναι πολύ κολακευτικό για τον Κ. Μητσοτάκη:

-Πρώτος είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με 44.7%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 11,9%, νοιώθοντας όμως την "ανάσα" του Κώστα Καραμανλή που συγκεντρώνει σχεδόν το ίδιο ποσοστό (11,5%). Ακολουθούν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 5,1%, ο Γεώργιος Ράλλης με 2,5%, ο Αντώνης Σαμαράς (2,4%), ο Ευάγγελος Αβέρωφ (1,8%), ο Μιλτιάδης Έβερτ με 1% και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με 0,6%.

-Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ πάντως τα ποσοστά για τον Κ. Καραμανλή και για τον Κ. Μητσοτάκη διαφοροποιούνται. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρούσε τον πιο επιτυχημένο αρχηγό το 27,8% όσων ψήφισαν ΝΔ το 2023 και το 36,6% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τώρα το νυν κυβερνών κόμμα. Αντιθέτως τον Κώστα Καραμανλή θεωρεί ως τον πιο επιτυχημένο αρχηγό της ΝΔ το 7,8% όσων ψήφισαν το κόμμα στις εκλογές το 2023, αλλά το 3,7% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τη ΝΔ σήμερα.

Το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά αυτά όταν αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ηγεσία της ΝΔ.