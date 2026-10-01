«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη και τη διεθνή πολιτική, ο Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί ένα παράδειγμα και μια ελπίδα για μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Η επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ για το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών είναι μια επιλογή που τιμά τις αξίες της πόλης μας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να πάρει θέσεις σε δύσκολα ζητήματα, ακόμη και όταν αυτές συνεπάγονται πολιτικό κόστος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τη σχετική βράβευση του Ισπανού πρωθυπουργού από τον Δήμο Αθηναίων και προσθέτει:

«Στο Ιράν: αντιτάχθηκε στη στρατιωτική επέμβαση και αρνήθηκε τη χρήση ισπανικών βάσεων και υποδομών για τις επιχειρήσεις.

Στην Παλαιστίνη: η Ισπανία αναγνώρισε το Παλαιστινιακό Κράτος και ο Σάντσεθ πήρε δημόσια θέση υπέρ της διεθνούς νομιμότητας.

Στη Γροιλανδία: αντιτάχθηκε στις πιέσεις του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας και υπερασπίστηκε την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και το δικαίωμα των Γροιλανδών να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους.

Υπάρχει και η εσωτερική διάσταση της πολιτικής του Σάντσεθ: η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με αύξηση του κατώτατου μισθού, προστασία των συντάξεων, ενίσχυση της φροντίδας, πολιτικές για τη στέγη. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται μόνο στους δείκτες, αλλά και στο αν ο εργαζόμενος ζει καλύτερα, αν ο συνταξιούχος αισθάνεται ασφαλής, αν μια νέα οικογένεια μπορεί να αποκτήσει σπίτι».

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Καταλήγοντας ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» υπογραμμίζει:

«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη και τη διεθνή πολιτική, ο Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί ένα παράδειγμα και μια ελπίδα για μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Μια πολιτική που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο. Σε μια εποχή που η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος, η δεξιά ενσωματώνει τμήματα της πολιτικής της ακροδεξιάς, τμήματα της σοσιαλδημοκρατίας βλέπουν ως αντίπαλο την αριστερά και όχι τη δεξιά, στην εποχή που η πολιτική της ισχύος επιστρέφει και υποκαθιστά το δίκαιο και την νομιμότητα, ο Σάντσεθ δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος: δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη και διεθνής νομιμότητα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα».

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