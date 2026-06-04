Με συγκίνηση μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου για τη Μαρινέλλα και το Γιώργο Μαρίνα. Η αναφορά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου στη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Μαρίνο, δύο καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή το 2026, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε στις 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών, ενώ η Μαρινέλλα απεβίωσε λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Ο χορογράφος, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αναφέρθηκε στους δύο καλλιτέχνες.

Μιλώντας αρχικά για τη Μαρινέλλα, ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι η Μαρινέλλα έχει φύγει. Η Μαρινέλλα είναι εδώ. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Πάντα με καλούσε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα να είμαι στο σπίτι της με την οικογένειά της. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Αυτό ήταν η Μαρινέλλα. Ήταν μάνα, φίλη, ήταν τα πάντα. Είχε μία κατανόηση για τους μοναχικούς ανθρώπους».

Αμέσως μετά μίλησε για τον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο τον έδενε μία φιλία χρόνων: «Ο Γιώργος Μαρίνος είναι μία ιστορία μεγάλη για εμένα. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πριν γίνει ο μεγάλος Μαρίνος. Αυτός καθιέρωσε αυτό που λέμε showman. Νομίζω ότι ήταν πολύ περήφανος και αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν θα ήθελε το κοινό που τον λάτρεψε να τον δει σε μία πτώση…».

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Στην αρχή της συζήτησης μάλιστα ,έκανε μία σαφή αναφορά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, που όπως εξήγησε ήταν η αιτία για να ξεκινήσει τη δική του καριέρα: «Αν δεν ήταν εκείνη δεν θα υπήρχα. Ήταν μία γυναίκα που έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό. Ήταν τόσο φωτογενές πλάσμα. Με ένα τεράστιο χιούμορ και αυθορμητισμό».