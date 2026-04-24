«Τα 400 παιδιά στοιβάζονται σε αίθουσες κλουβιά που διαμορφώθηκαν με γυψοσανίδες» - Οι γονείς ζητάνε από το Δήμο να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του.

Σοβαρές και πολυετείς ελλείψεις στις υποδομές του 24ου Γυμνασίου–Λυκείου Αθηνών καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, κάνοντας λόγο για συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας και δημιουργούν ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το υπόμνημα του Συλλόγου, το σχολικό κτίριο φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες δύο σχολικές μονάδες, το 24ο Γυμνάσιο και το 24ο Λύκειο Αθηνών, παρά το γεγονός ότι είχε αρχικά σχεδιαστεί για σημαντικά μικρότερο αριθμό μαθητών. Η συστέγαση αυτή έχει οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό και λειτουργικές δυσκολίες που επηρεάζουν την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με πρόχειρες παρεμβάσεις, όπως χωρίσματα με γυψοσανίδες, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στέγασης των μαθητών. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται βοηθητικοί χώροι και διάδρομοι ως αίθουσες διδασκαλίας, γεγονός που, όπως σημειώνεται, δημιουργεί προβλήματα τόσο στην άνεση όσο και στην ασφάλεια.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς « Αρκεί η κοινή λογική για να καταλάβει κανείς ότι σε ένα κτίριο σχεδιασμένο να λειτουργεί με 250 μαθητές η συστέγαση 2 σχολείων με 400 μαθητές δεν είναι εφικτή χωρίς αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και κυρίως στην ασφάλεια προσωπικού, εκπαιδευτικών και μαθητών. Για να στοιβαχτούν 400 παιδιά στο κτίριο όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος της Αθήνας, άλλοτε με την ανοχή και άλλοτε με την συναίνεση του Υπουργείου Παιδείας και της Δ.Δ.Ε. της Α'Αθήνας έχει κάνει παρεμβάσεις στο κτίριο επηρεάζοντας ακόμα και την παθητική του πυροπροστασία αφού έχει καταργηθεί μία από τις κύριες εξόδους διαφυγής! Αυτό κατέγραψαν οι μηχανικοί της ΚτΥπ ΑΕ τον Απρίλιο του 2017 στον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο που διενέργησαν

«Αλήθεια πόσο κοστολογείτε την ζωή και την ασφάλεια των παιδιών μας;»

« 400 μαθητών στοιβάζονται στις αίθουσες κλουβιά που δημιουργήθηκαν όταν χωρίστηκαν με γυψοσανίδες οι αρχικές αίθουσες, στους βοηθητικούς χώρους πάνω από το κλειστό γυμναστήριο που "βαφτίστηκαν" διδακτικές αίθουσες, στους διαδρόμους μπροστά από το κλιμακοστάσιο και το ασανσέρ όπου γίνεται μάθημα χωρίς καν επαρκή θέρμανση, σε ένα εργαστήριο πληροφορικής με 12 απαρχαιωμένους υπολογιστές, σε ένα γυμναστήριο όπου και 3 ή 4 τμήματα κάνουν ταυτόχρονα μάθημα, σε ένα κτίριο που η σύνδεση στο Internet δεν υποστηρίζει τη λειτουργία των πολυδιαφημισμένων διαδραστικών πινάκων»

Τα τελευταία 2 χρόνια με ευθύνη και της σημερινής Δημοτικής αρχής, η λίστα των προβλημάτων συνεχίζει να μεγαλώνει τονίζουν εμφατικά οι γονείς. Οι τεράστιες διαχρονικές ευθύνες του Δήμου είναι δεδομένες, αντίστοιχα όμως διαχρονικές και μεγάλες είναι και οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Βθμιας Εκπαίδευσης, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κτίριο.

Ανησυχία εκφράζεται και για ζητήματα πυρασφάλειας, καθώς, σύμφωνα με το υπόμνημα, το κτίριο λειτουργεί χωρίς ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, ενώ έχουν γίνει παρεμβάσεις που επηρεάζουν την παθητική πυροπροστασία, ακόμη και σε σημεία διαφυγής. Οι γονείς ζητούν την άμεση ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών και την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Ο Σύλλογος Γονέων τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο, αλλά πρόβλημα που χρονίζει εδώ και δεκαετίες, με επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Παράλληλα, ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα πρόσφατου προσεισμικού ελέγχου, καθώς και να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις απαραίτητες επισκευές και παρεμβάσεις.

Τέλος, οι γονείς ζητούν την άμεση δρομολόγηση της ανέγερσης νέου σχολικού κτιρίου για το 24ο Λύκειο, όπως προβλέπεται από παλαιότερες αποφάσεις και πολεοδομικές ρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. «Δεν θα ανεχτούμε άλλες καθυστερήσεις και δικαιολογίες», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπόμνημα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ασφάλεια και η αξιοπρεπής εκπαίδευση των μαθητών.