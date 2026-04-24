Οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου για τα Πρότυπα και τα Ωνάσεια σχολεία είναι προγραμματισμένες για το προσεχές σαββατοκύριακο.

Με το βλέμμα στραμμένο στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι οι υποψήφιοι καθώς η διαδικασία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το διήμερο 25 και 26 Απριλίου 2026. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με περίπου 17.932 υποψήφιους να διεκδικούν μια θέση σε σχολεία υψηλών απαιτήσεων.

Η διαδικασία ξεκινά την Παρασκευή 24 Απριλίου με τη δημόσια κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία, καθώς και την απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας για την αντιμετώπιση ισοβαθμιών σε Πρότυπα και Ωνάσεις. Ακολουθούν οι εξετάσεις το Σάββατο 25 Απριλίου για τα Πρότυπα και την Κυριακή 26 Απριλίου για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται κυρίως σε δύο βασικά γνωστικά πεδία, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στη Γλώσσα εξετάζεται η κατανόηση κειμένου, η αναγνώριση βασικών γλωσσικών δομών και η ικανότητα επεξεργασίας διαφορετικών τύπων κειμένων, ενώ στα Μαθηματικά δίνεται έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και στην εφαρμογή βασικών αριθμητικών και λογικών δεξιοτήτων. Για τους μαθητές Λυκείου, το επίπεδο δυσκολίας είναι αυξημένο, με θέματα άλγεβρας, γεωμετρίας και στατιστικής.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι πολύ λιγότερες από τις αιτήσεις, γεγονός που κάνει την επιλογή ιδιαίτερα απαιτητική. Παράλληλα, η αύξηση τόσο των αιτήσεων δείχνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα σχολεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις σε Πρότυπα σχολεία και 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Εξετάσεις εισαγωγής για Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό «ραντεβού»

Οι εξετάσεις στα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά «ραντεβού» της χρονιάς, με χιλιάδες μαθητές να διεκδικούν μια θέση σε σχολεία που θεωρούνται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και υψηλού επιπέδου που δίνουν έμφαση στην ποιότητα της μάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ακαδημαϊκή πρόοδο, προσφέροντας ένα απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το επόμενο διήμερο αναμένεται να κρίνει το μέλλον χιλιάδων υποψηφίων, σε μια εξεταστική διαδικασία που κάθε χρόνο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς δεν βασίζεται στην αποστήθιση, αλλά στην κατανόηση, τη λογική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για την επιτυχία των μαθητών.