Η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 24 Απριλίου, όλες οι λεπτομέρειες.

Είμαστε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των φετινών υποψηφίων που θα φοιτήσουν στα Πειραματικά Σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 καθώς την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 16:30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του 2ου Πειραματικού Ημερήσιου ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Κλήρωσης, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου, μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα).

Κλήρωση Πειραματικά Σχολεία 2026-2027: Δείτε live τη διαδικασία

{https://www.youtube.com/live/_Q-MWjRLIZI}

Όπως συμβαίνει κάθε φορά η κλήρωση διεξάγεται με απευθείας μετάδοση τόσο από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας στο YouTube όσο και από τον ειδικό σύνδεσμο της ΕΡΤ.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Αμέσως μετά την κλήρωση τα αποτελέσματα εισαγωγής για τα Πειραματικά Σχολεία θα αναρτηθούν εδώ αλλά και στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων https://depps.minedu.gov.gr/ με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου για λόγους προσωπικών δεδομένων.

