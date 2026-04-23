Όλες οι λεπτομέρειες για την αυριανή κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027, πού θα δείτε τα αποτελέσματα.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027. Όπως έχει ανακοινώσει το ΥΠΑΙΘΑ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 16:30, στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Κλήρωσης, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου, μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα).

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live) διαδικτυακά:

από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube: https://www.youtube.com/live/_Q-MWjRLIZI

από την ΕΡΤ στη διεύθυνση: https://footage.ert.gr/events/ertnews2_202601.html

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του Α.Π.Π.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: https://depps.minedu.gov.gr/ με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά την κλήρωση στην πλατφόρμα των αιτήσεων εδώ

