Οι εννέα νεκροί των φυλακών του Αγίου Στεφάνου φέρνουν στο προσκήνιο την σκληρή πραγματικότητα των ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων, επιβεβαιώνοντας πως δομικά προβλήματα - όπως αυτά τα υπερπληθυσμού και των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού - εξακολουθούν να οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης λαμβάνει η κατάσταση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, καθώς μέσα σε μόλις δύο μήνες εννέα κρατούμενοι, ηλικίας από 31 έως 72 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους από «παθολογικά αίτια».

Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, ο κατάλογος των θυμάτων συνεχίζει να μεγαλώνει, φέρνοντας στο φως τις τραγικές ελλείψεις του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η φυλακή της Πάτρας έχει χωρητικότητα 446 κλινών. Παρόλα αυτά φιλοξενεί πάνω από 700 κρατούμενους, ενώ στο κατάστημα υπάρχει μόνο ένας γιατρός - ένας καρδιολόγος που πρέπει να φέρνει μαζί του τον υπέρηχο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει συνδρομή γιατρού από το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις είναι τεράστιες.

«Οι ιατρικοί φάκελοι των έξι πρώτων νεκρών ήταν ογκωδέστατοι», δηλώνει στο Dnews ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς, που βρέθηκε στις 19 Μαΐου στο κατάστημα. «Αν αυτοί οι κρατούμενοι δεν βρεθούν εγκαίρως στο νοσοκομείο κινδυνεύουν να πεθάνουν».

Όπως περιγράφει, ένας από τους νεκρούς είχε υποβληθεί σε εγχείρηση για «μπαλονάκι» δύο μέρες πριν την μεταγωγή του στην Πάτρα. «Ο άνθρωπος ζήτησε γιατρό. Του κανόνισαν γιατρό για την Δευτέρα, την Παρασκευή πέθανε».

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«Η μεταγωγή πρέπει να γίνεται άμεσα, δεν μπορεί να καθυστερεί τόσο», τονίζει, ωστόσο «προσωπικό στις φυλακές δεν υπάρχει, οι σωφρονιστικοί κάνουν τους νοσηλευτές».

Την ίδια ώρα, στο κατάστημα κυκλοφορούν ναρκωτικά, όπως απέδειξε και η πρόσφατη έφοδος του «ελληνικού FBI» την περασμένη εβδομάδα. «Όταν κυκλοφορούν ναρκωτικά στις φυλακές και υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, είναι ακόμη πιο πιθανό να έχουμε απώλειες».

«Οι κρατούμενοι δεν πρέπει να βασανίζονται, ούτε να ταλαιπωρούνται παρά μόνο με τη στέρηση της ελευθερίας», καταλήγει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, που προχωρά την Τετάρτη σε αποχή από τα καθήκοντά του και συγκέντρωση μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης - σε μια προσπάθεια να εντείνει την πίεση για τη λήψη μέτρων.

* Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από την 28η Μαΐου ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει αποστείλει έγγραφο στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, στη γενική γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα – επόπτρια των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Συνήγορο του Πολίτη και στον Εθνικό Μηχανισμό πρόληψης βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, ζητώντας άμεση και κατεπείγουσα παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές, την άμεση στελέχωση με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την διασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποσυμφόρηση και βελτίωση των συνθηκών κράτησης.

«Η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτος δικαίου και αναγκαία προϋπόθεση για την διασφάλιση της νομιμότητας του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ποινικής μεταχείρισης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου».